3根能量棒+溪水！25歲裝甲兵墜谷撐6天 「1信念」奇蹟獲救

25歲十軍團裝甲旅江姓士兵，登山失聯6天，奇蹟尋獲原因曝。讀者提供



真的是奇蹟！也讓所有親友、同袍鬆了一口氣。陸軍十軍團568裝甲旅25歲的江姓士兵，因為獨自挑戰「八唐縱走」，失聯6天後，昨天（11／26）日奇蹟獲救。甚至，第一時間被無人機發現時還開心比出讚，送醫後江男身上只有些微擦傷，留院休養。江男透露，因為意外墜谷，頭燈、眼鏡等裝備都丟失，靠著背包中3根能量棒、溪水，還有一個信念，讓自己順利獲救。

根據透露，江男第一次挑戰八唐縱走，山友表示這是一條挑戰性的中級路線，最好結伴同行。

廣告 廣告

江男還原當天的時序，他21日早上7時26分開始登山，下午4時33分登頂折返，晚間7時11分還傳訊給女友說「剩1公里」，隨後就失聯。親友們也在各大社群發布尋人資訊，就連軍方也加入搜救行動。

幸運的是，有民眾在昨天上午9時50分許聽到哨笛聲，空拍機搜尋確認在乾溪溝附近發現狀態良好的江男。

江男表示，21日當晚不慎跌落溪谷，墜落處與山路相距約200公尺，他的手機、眼鏡、頭燈都在墜落時遺失。萬幸是背包還在身上，裡面唯一能果腹的只有3根能量棒，也成為他保命的關鍵。

由於近視500度的他幾乎看不到路，只能聽到附近有瀑布，因此他認為可以保證有水源，決定在原地等待搜救。每天就只吃半根能量棒及溪水補充體力。晚上溫度驟降，他會穿上所有衣服，縮緊身體保持溫暖入眠。到了早上，他就會鳴笛求援，並且始終抱持著總有人會聽到的信念，在原地等待救援，讓他成功獲救。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了