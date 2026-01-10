3條止痛藥膏害阿嬤擦到洗腎！藥師示警：小心「1類型」長期使用恐傷腎

生活中心／吳泊萱報導

亂擦外用藥膏恐傷腎，74歲婦人因大量使用止痛消炎藥膏，腎功能受損一度需要洗腎。（示意圖／pixabay）

別以為只有亂吃藥有洗腎風險，亂擦止痛藥膏也傷腎！彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，曾有一名74歲婦人，因喘不過氣、腳水腫，就醫檢查發現尿白白非常高，出現典型腎病症候群症狀，情況一度危急到必須洗腎。後來醫護人員發現老婦人為了緩解肌肉痠痛，每天都擦大量止痛消炎藥膏（piroxicam gel），藥物透過血液循環影響腎臟，一停止擦藥後，腎功能就恢復正常，不再需要洗腎。

洪正憲指出，這名74歲婦人在6週內出現呼吸喘不過氣、腳水腫症狀，就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高、血中白蛋白過低，還有腎功能變差等一系列典型的腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現。起初婦人被診斷泌尿道感染，使用抗生素與利尿劑治療，腎功能仍持續惡化，3天後，被緊急轉送大醫院。

醫師檢查發現婦人有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，通常這種症狀是因使用非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）造成，但婦人卻否認有吃止痛藥。為了保險起見，醫護人員要求婦人停止服用任何藥物，但婦人的腎功能仍持續惡化，一度需要洗腎。

最終護理師發現異狀，原來婦人為了緩解肌肉痠痛，每天都在肩膀及背部塗抹大量「止痛藥膏（piroxicam gel）」，且每天都擦拭2次以上，6個禮拜就用掉3條60克的大管藥膏。由於這類非類固醇消炎止痛的藥膏，能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成影響。

婦人在停止使用藥膏後，症狀明顯改善，也不需要洗腎，3週後水腫消退，腎功能幾乎回到正常狀況。藥師提醒，外用藥膏依照指示使用，整體來說是安全的，但在長時間、大面積、頻繁塗抹下，藥物進入體內累積的劑量往往比想像更多，因此使用外用藥時，一定要依照醫囑或藥師建議，避免自行長期使用。

