3樓高金牛、巨蟒！蔡依林演唱會「大型道具超狂」

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會12月30日在台北大巨蛋盛大開演，創下大巨蛋歷屆演唱會製作成本新高紀錄。演唱會以寓言故事風格呈現，透過五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯，將現場打造成「愉悅宇宙」。

開場即以三層樓高的巨型公牛繞場震撼全場，隨後包括飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出，讓4萬名觀眾目不暇給。

最令人驚呼的橋段出現在《美杜莎》演出時，化身「大地精靈」的蔡依林召喚出全長30公尺的巨蟒作為坐騎，站在巨蟒頭上邊唱邊跳，繞行大巨蛋一圈與全場歌迷近距離互動。

影后謝盈萱當晚在觀眾席見證這震撼一幕，事後在社群媒體發文表示，這場演出充滿戲劇張力，在聲光、舞台設計、編導舞蹈、主題呈現各個面向都推向極致，已經不只是個演唱會，是如此幸福又酣暢淋漓的一晚。

蔡依林親自擔任創意總監，為這場演出投入鉅資。舞台硬體成本2.8億台幣，30項舞台道具製作和運費1.7億台幣，國際級視覺特效製作1億台幣，造型費用5000萬台幣，加上在美國洛杉磯拍攝的5支串場影片，整體耗資達9億台幣。

演唱會動員36位來自世界各地的專業舞者及特技舞群，連同12位樂手的服裝造型多達180套。三天演唱會門票銷售一空，吸引12萬人朝聖，票房進帳粗估5.6億台幣。

