3樣小物「改運祕法」 7天可拋惡運、迎好運

蛇年即將過去，迎來新的一年丙午火馬年，如果覺得過去一年運勢不好，想要拋開惡運，在新的一年求得好運，埔鹽紫竹觀音宮分享了「拋開惡運法」，只要準備一些簡單的材料與儀式，就能夠為自己去除惡運、迎來好運。

拋開惡運法

準備一個紅包袋以及一張兩面都是紅色的紙，還有7個橘子皮、自己的頭髮7根，再剪下一些指甲。

把剪下來的指甲和頭髮放進紅包袋裡，在紅包外寫上自己的名字和惡運。

之後，再把準備好的紅紙寫上＜好運到＞，然後把橘子皮包起來。

把紅紙和紅包袋放到枕頭上壓7天。

7天後，將紅包袋內的橘子皮用來泡澡，洗淨身體。而紅包袋則拿到海邊丟到大海，讓自己的惡運隨著大海流走，這樣好運就會隨之而來了！

