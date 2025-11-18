3機車被撞翻！自小客"硬催油門"輾過 女騎士慘死

中部中心/李文華 彰化報導

彰化縣員林市，今天（18日）發生一起死亡車禍，一輛自小客車，直接撞上正在停等紅燈的3輛機車，造成當事騎士與乘客被撞飛，更令人氣憤的是，肇事駕駛竟然肇逃，車體輾過一名女騎士，對方送醫不治，撞擊過程監視器曝光了！

看看監視器畫面，3輛機車在機車停等區裡面，等紅燈，後方突然來了一輛白色汽車，就這樣往三輛機車的車尾，撞上去！幾位機車騎士與乘客，被撞倒在地，汽車卻沒有停下來，而且，竟然朝著車體正前方，倒臥在地的女騎士，輾過去！64歲高姓女騎士，當場就失去生命跡象，雖然消防隊趕到場後，立刻施予急救，並且將她緊急送醫急救，不幸的是，女騎士仍因傷勢過重，宣告不治！

3機車被撞翻！ 自小客硬催油門輾過 女騎士慘死

事故發生在18日下午1點左右，地點位在彰化縣員林市，員鹿路一段，白色自小客車疑似沒減速，直接從後方猛烈撞上3輛機車，肇事駕駛在肇逃過程中，輾過倒在地上的女騎士！讓目擊者相當憤怒的，是當女騎士被撞上倒地時，可能只受外傷，但是，肇事自小客駕駛，卻施以二次傷害，殘忍剝奪了對方的生存機會，行徑相當惡劣，警方已鎖定特定對象追緝。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

