3檔股票開放申購！抽中「籤王」1張逾10萬 報酬率8成

本周共有3檔股票今（27）日開放申購，其中最吸睛的莫過於PCB族群、鑽針需求業者尖點（8021），以今日市價約232.5元計算，尖點每股潛在價差高達 105.5元，等於抽中一張逾10萬元，報酬率逾8成，堪稱新股抽籤焦點。

台股。（示意圖／報系資料照）

尖點受惠於鑽針供不應求，且擴產新產能陸續開出，營運展現強勁成長力道，2025年合併營收44.1億元，年增24.54％，改寫歷史新高；其中，第四季營收13.41億元，同步創下單季新高紀錄。單月、單季與全年表現同步走揚，反映主要產品線出貨規模擴大，營運動能於2025年下半年持續推進。

法人預期，2026年CCL將進一步朝M9等級發展，因導入石英布材料，硬度較傳統玻纖布大幅提升，不僅增加鑽針磨耗速度，也使高階鑽針供需更趨緊俏。

不過尖點股價因最近10個營業日內已有6個營業日達「公布注意交易資訊」標準，自昨（26）日起被列入處置股，採人工撮合、每5分鐘撮合一次，處置措施將一路實施至2月6日，未來股價波動與實際價差能否維持，仍有待市場進一步觀察。

其他如生技股華廣（4737）及自行車代工廠明係（6804）也在今日同步開放股票抽籤申購。

根據證交所資料，華廣承銷價為50元，和目前市價55元相比仍，有約5元的價差，中籤一張約可獲利5千元；至於明係承銷價為16.8 元，今日市價約17.7 元，每張僅約0.9元價差，報酬率相對偏低。

本文授權自工商時報,原文:抽中等於賺年終!3檔抽籤股比一比 這「籤王」價差逾10萬元

