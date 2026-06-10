3櫻花妹「詭異倒浴室」全斷氣！警破門搜出2物驚呆了 媽見屍當場崩潰

北海道札幌市3名20多歲女子「集體陳屍浴室」，警消破門驚見2個燒過的蜂窩煤，初步研判為輕生。示意圖／取自Freepik

日本北海道札幌市發生一起驚悚的集體死亡案件！一名婦人因為9日一早聯絡不上女兒，心急如焚地前往女兒的住處，由於大門深鎖、敲門也無人回應，最後在警消協助下破門而入。怎料，警消一進屋內，竟在密閉的浴室裡赫然發現3名年約20多歲的年輕女子集體倒臥在地上，早已失去生命跡象。警方隨後在現場尋獲2個燒過的蜂窩煤，初步研判為集體輕生。

敲門全無回應！母親尋女「警消破門」驚見地獄畫面

根據《北海道放送》（HBC）報導，當地警方於9日上午接獲該名婦人驚慌通報，稱女兒已經失聯很久，她親自趕往女兒位於札幌市白石區的公寓住處，但大門緊鎖，無論怎麼大聲敲門、呼喊都毫無動靜。

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警方與消防人員接報後不敢大意，火速趕往現場，並依法進行破門引導。沒想到，當警消人員一踏入公寓，就在緊閉的浴室內赫然發現驚人的一幕，3名年約20多歲的年輕女子成倒臥狀態，身體早已僵硬。消防人員指出，現場3名死者身上並沒有任何明顯外傷。

密閉浴室搜出「2個蜂窩煤」 警方全力追查3女關係

據當地警方與消防部門透露，這起集體驚悚命案的地點，是位於札幌市白石區南鄉通17丁目南的一棟4層樓公寓大樓2樓。由於警消隨後在現場密閉的浴室內部，搜出了2個已經被點燃過、燃燒殆盡的蜂窩煤，因此初步判斷死因應為一氧化碳中毒，死者3人為集體輕生。目前日本警方已封鎖現場，將持續追查、核實3名死者的身分與彼此之間的關係，並進一步釐清案發當時的具體情況與原因。

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