3次衝火場「把面罩給了她」！基隆火警釀2死 小隊長英勇殉職

捨己救人！昨（21日）深夜在基隆市的「台北生活家」大型社區發生嚴重火警，釀成2死4傷，其中包括3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑。

基隆市「台北生活家」大型社區，21日晚間發生大火釀成一名消防小隊長殉職。（圖／示意圖，取自免費圖庫Pixabay）

據了解，整起火災的起火點是2樓，巨量濃煙直往上竄，接著從4樓到6樓都有人受困，2樓一位77歲余姓阿嬤先逃出，但孫女還困在房間，此時基隆市消防局仁愛分隊的小隊長詹能傑，共3次衝入救人，第2次搜救時還提醒其他同僚：「門後面很多雜物、床很高上面無人、到處都是衣服，如果不慎碰到會像山崩一樣垮下來，要小心。」

沒想到就在第3次衝入救人時出了事，凌晨1點詹能傑終於找到余姓阿嬤的22歲孫女，見對方被雜物夾住無法拉出，且出現呼吸困難現象，當下緊急拔下自己的面罩給對方戴上，但旋即被濃煙嗆昏失聯。

凌晨2點詹能傑被同僚找到，緊急送醫搶救，但仍在凌晨近5點宣告不治，消防局悲慟證實此噩耗，外傳被他戴上面罩的余女在今天凌晨5點半被找到時，也已經沒有呼吸心跳，送醫後也宣告不治，但仍有待證實。

整起火災共疏散上百位居民，已知釀成2死4傷，傷者中包括一名救災過程中腳抽筋受傷送醫的消防員，目前已無大礙，起火的確切原因仍在調查中。

