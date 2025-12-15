「3款保暖神器」遭點名！名醫示警：藏三大風險恐比寒流更危險

[Newtalk新聞] 近日氣溫驟降，民眾紛紛出動保暖用品禦寒，但若使用不當恐釀成大禍。重症醫師黃軒示警，「電暖器、熱電毯與暖暖包」是冬天保暖三大神器，卻暗藏「缺氧、低溫灼傷與誘發心血管疾病」的風險。他強調，真正的保暖應保持安全溫度，而非冒險高溫，呼籲民眾務必留意正確使用方式，避免造成身體無法挽回的傷害。





黃軒指出，這些保暖用品的使命本來是讓民眾「不再抖」，但只要使用方式錯一點點，身體就會受到「過熱、低溫灼傷、缺氧」的傷害。醫療研究早就發現，冬季火災、低溫燒燙傷及高齡者夜間猝死，有不少都和取暖方式脫不了關係。針對電暖器，黃軒說明，它常被視為最溫柔卻也是最危險的設備，因為它會「偷走你的氧氣」。一旦持續運作且房間通風差，會導致氧氣濃度下降與二氧化碳累積，甚至讓皮膚水分蒸發與血管擴張。

黃軒進一步強調，睡眠中血壓下降可能誘發心血管事件，因為人體冷熱循環調節吃重，若心臟同時面對「冷刺激」加上「血管擴張過度」，有機會誘發心肌缺血。此外，多篇研究報告指出，冬季使用燃燒式加熱設備如煤油暖爐時，若通風不足，一氧化碳累積可能導致中毒。研究發現因室內加熱來源，導致身體頭痛與驗出的COHb濃度，「高出了平常的 10%」，這種冬季室內取暖設備造成的火災與低氧風險，對高齡者特別明顯。





關於熱電毯，黃軒表示，這雖溫暖卻能把人悶到出事，最常犯的錯誤用法就是「整晚墊在身體底下」。人體皮膚若長時間接觸43至47度的低溫熱源，表皮雖然不會痛，但深層組織會被「慢慢煮熟」，醫學上稱為低溫燙傷。研究發現，「即使 43°C 的熱源，只要接觸超過 6 小時，就能造成深度皮膚損傷」。黃軒提到急診常見畫面，病人腿上出現紅黑硬的皮膚卻不自知，原因在於熱度太低，神經訊號不會立刻跳起，往往病人睡覺時蓋著熱毯，醒來就已造成傷害，甚至44度長時間暴露就可造成慢性燙傷。





至於暖暖包，黃軒形容其實是「無聲小炸彈」，它不會突然爆開，但會不知不覺把肌膚局部加熱到遠超想像的程度。最新研究統整顯示，低溫燙傷有高達30至60%與暖暖包或熱敷用品相關，受傷部位主要在下肢和腳部。黃軒列舉危險瞬間包括放在貼身衣物內、疲倦或喝酒後使用，以及高齡者與糖尿病患者使用時。他警告，暖暖包燙傷最恐怖的不是痛，而是「痛覺被延遲」，等到發現時，皮膚底層恐已經全面壞死。





黃軒最後建議冬天要守住三條熱防線：





1. 首先使用電暖器時務必「開暖必開窗」，至少留縫以保持空氣流動，避免缺氧與二氧化碳累積，臥室建議使用定時與過熱自動斷電功能。





2. 熱電毯應只用來「預熱床鋪」，睡前關掉並移開，避免身體壓著高溫。





3. 使用暖暖包需穿隔熱衣物，避免直接接觸皮膚或放在襪子內側，糖尿病與周邊神經病變者更是禁用品。





黃軒重申，冬天讓人出事的從來不是寒冷，而是那些「讓你變暖的方法」。

