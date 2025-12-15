3款嬰幼兒食品又被檢出含超標重金屬鉛鎘 齒妍堂海苔酥鎘超標近20倍

〔記者楊媛婷／台北報導〕行政院消保處今(15日)公布抽樣50件嬰幼兒食品，其中有1件台灣生產、齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」驗出鉛、鎘都超標，鎘更超標近20倍；各自韓、日進口的「Baby Bon米棒(紫薯)」、田靡製麵「番茄風味義大利麵」，以及台灣日初禾作「零添加蘋果糙米棒」則是鎘超標。

又有嬰幼兒食品遭檢出含超標的重金屬鉛、鎘！消保處今年5月在新北、桃園、新竹縣、台南市、宜蘭縣等5縣市的民間實體通路購買50件市售嬰幼兒品檢測並查核標示，消保處表示，標示都符合規定，但其中有1件遭檢出含有超標的重金屬鉛，有4件被檢出含有超標的重金屬鎘。

消保處表示，其中自桃園丁丁藥局購買，產地台灣、齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」檢出含有重金屬鉛0.057mg/kg，不符0.05mg/kg的限量標準，該款產品還被檢出含有重金屬鎘0.838mg/kg，不符0.04mg/kg的限量標準，該款產品的鎘含量超標19.95倍；自桃園丁丁藥局購買、日本輸入的田靡製麵「番茄風味義大利麵」則是檢出含重金屬鎘0.043mg/kg；自桃園丁丁藥局購買的韓國輸入Baby Bon紫薯米棒檢出含有重金屬鎘0.045mg/kg；自台南丁丁藥局購買、台灣出產的日初禾作「零添加蘋果糙米餅」重金屬鎘含量0.049mg/kg。

對於不符規定的產品，消保處表示，衛福部食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完竣，地方衛生機關也已要求製造商或進口商限期改正；針對進口商品，食藥署已針對同進口商輸入同產地、同貨品分類號列產品採加強抽批查驗，提高抽驗率。

消保處提醒，民眾選購嬰幼兒食品時，應留意嬰幼兒食品外包裝建議適用年齡標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用之嬰幼兒食品，以及不購買來源不明或標示不清嬰幼兒食品，購買前應檢視商品之製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整，也要確認製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內商品。

