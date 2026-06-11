3款韓國熱搜話題香水：聖水洞必逛kuoca抹茶拿鐵的奶香木質調、Karina同款SISAO無花果香、Rei推薦TAMBURINS清新皮革調
韓國小眾香氛熱潮持續席捲社群！本文網羅三款近期在韓國當地擁有超高討論度的香氛款式，首先是聖水洞 Fine dining 概念人氣品牌 kuoca 推出的「抹茶拿鐵淡香精」，7月起更聯名台北五間風格咖啡廳打造城市聞香企劃，邊喝咖啡邊品香真是一大享受；其次是 aespa Karina 私下愛用、曾大方送給粉絲而一炮而紅的 SISAO 無花果淡香水；以及 IVE Rei 指名推薦的 TAMBURINS 最新作「Summer Tails」，用乾淨且具有記憶點的香氣解鎖今夏最時髦的感官體驗。
聖水洞 fine dining 感官美學：kuoca 抹茶拿鐵淡香精！
微苦薄荷交織絲滑奶香，7月聯名台北5間甜點咖啡廳聞香送針管
以美食與護膚工藝聞名的韓國聖水洞 fine dining 人氣品牌 kuoca，今年夏天推出全新香作「抹茶拿鐵淡香精」。前調由濃郁微苦的抹茶揭開序幕，佐以新鮮薄荷的清透點綴，注入一抹明亮的綠意，彷彿第一口抹茶入口時的乾淨與輕盈。隨之而來的香甜奶香，揉合茉莉的柔和花感，為香氣覆上一層絲滑的優雅質地；最後由檀香與白麝香收束，延展出恬靜、沉穩的木質餘韻。甜而不膩、留香約 8 小時，搭配標誌性的雞尾酒高腳杯曲線瓶身，呼應品牌一貫的感官美學。
配合新品上市，kuoca 將自 7 月 1 日起，攜手台北五間風格抹茶飲品與甜點的咖啡空間（Egg Host、WATARU、After Rain Dessert & Coffee、ABOUT H. Coffee 與 SOIL Taipei）展開期間限定的城市香氣企劃。活動期間只要在合作店家完成聞香體驗，拍攝這款淡香精並上傳至個人社群、完成指定標註，即可現場獲得限量針管香水乙份，同時還享有官網消費現折 NT$200 與免運優惠，數量有限，送完為止。
Karina 私下大方送粉絲：SISAO Fig Layer 淡香水！
陽光海邊果園的輕鬆感，代購圈瘋搶的慵懶無花果椰香
韓國小眾香氛品牌 SISAO，將品牌定位為能在眾多產品中發現自己獨特個性的空間，就像在沙漠中間遇到綠洲。而這款「Fig Layer 淡香水」之所以會在韓國旅遊與代購圈瞬間引發爆炸性討論，正是因為大勢女團 aespa 的成員 Karina 私下非常愛用！他先前在路上巧遇粉絲時，不藏私地大方送出同款香水給對方，明星加持的光環讓這瓶香水立刻成為斷貨王。
這款香水將甜美濃郁的無花果香味隨著果實成熟而蔓延，並在柔和的椰子香味層層覆蓋下，展現出溫暖舒適的層次變化。隨著時間的推移，每一種氣味在肌膚上細膩地擴散。他聞起來不像一般果香那麼甜膩，反而帶有種陽光灑落在海邊果園的輕鬆感，清新又帶點慵懶氣息。無論是上班上課還是日常穿搭，都很適合作為夏天日常香氣。
夏日午後的乾淨白襯衫：TAMBURINS Summer Tails！
天竺葵交織克制皮革，IVE Rei 指名推薦的獨特嗅覺進化
深受潮流人士與明星喜愛的時尚香氛品牌 TAMBURINS，最近推出全新香作「Summer Tails」，也是女團 IVE 成員 Rei（直井怜）私下大力推薦的款式。這種可愛中帶點個性、溫柔卻不無聊的香氣，也和 Rei 身上獨有的藝術感氣質十分相似，聞起來自然卻很有記憶點。
這款香水描繪了夏末之際，鈴蘭在淺綠色的葉片間輕輕搖曳，沁涼拂面的微風攜著尚未褪盡的夏日餘溫。循著風的軌跡，天竺葵悄悄綻放出淡淡甜意，與茴香細膩的辛香交織，迸發出閃耀的生命力。當季節流轉更迭，雪松木與廣藿香的木質餘韻輕柔地落在肌膚之上，在沉穩而克制的皮革質感中，留下柔和、乾淨而悠長的香氣尾跡。就像夏日午後曬過陽光的白襯衫般舒服療癒，沒有過度甜膩的果香感，保持豐富的皮革紋理，帶來獨一無二的嗅覺進化。
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