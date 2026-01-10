3歲以下別泡湯！醫警告：幼兒皮膚僅成人1/3厚度

天氣轉冷，小兒科門診經常出現家長詢問能否帶孩子吃火鍋、泡溫泉，或反映孩子特別愛睡。小兒科巫漢盟醫師提醒家長掌握「不要太熱、不要過量、不要異常」三大原則。

天氣轉冷，小兒科門診經常出現家長詢問能否帶孩子吃火鍋、泡溫泉，或反映孩子特別愛睡。（示意圖／Pixabay）

在飲食方面，巫漢盟醫師指出，孩子冬天吃火鍋沒有問題，但要注意「燙、辣、鹹」。湯一定要放涼一點再吃避免燙傷，太辣的食物容易刺激腸胃，小朋友可能會肚子痛或拉肚子。另外加工火鍋料、丸子、香腸鈉含量高不建議吃太多，建議吃鍋時多吃青菜、豆腐和原型肉較健康。

關於熱飲部分，巫漢盟醫師表示，天冷喝熱飲雖然舒服，但小朋友不適合含咖啡因的飲料，像是奶茶、紅茶、可可都要少量。熱巧克力和甜湯雖然暖身，但糖分太多，吃多容易影響正餐食慾、蛀牙、注意力不集中等，也可能導致晚上睡不好、白天精神不濟。

廣告 廣告

針對泡溫泉，巫漢盟醫師說明，幼兒的皮膚角質層較薄，大約成人三分之一，對溫度適應力較差，散熱機能也不夠好，建議三歲以上再泡溫泉。有皮膚過敏的幼兒更應避免，以免加劇過敏狀況。泡湯時建議水溫在攝氏38至39度，而且要加強泡湯環境清潔，自己的身體也要加強皮膚皺摺處，包括腋下、臀部、私密處、頭皮等，減少感染病菌機會。

在穿著方面，巫漢盟醫師建議冬天穿衣原則包括內層穿透氣衣物、外層洋蔥式穿法。（示意圖／Pixabay）

在穿著方面，巫漢盟醫師建議冬天穿衣原則包括內層穿透氣衣物、外層洋蔥式穿法、衣物不過於厚重，且建議以輕量保暖親膚材質為主，這樣不一定要立即穿脫較方便。

巫漢盟醫師表示，偶爾會遇到家長詢問孩子在冬天似乎很愛睡、很難叫醒，尤其到了國小中高年級、國中時更明顯。家長除了注意孩子白天不要睡太久外，也須注意環境是否過熱、太悶，或是孩子有感染、血糖低的狀況，觀察幼兒的食慾、活動力、呼吸狀況，若顯然與平時不同，甚至明顯食慾下降、發燒，應盡快就醫檢查。

延伸閱讀

台東男誤將「海檬果」當百香果！嗑2顆嘔吐腹痛險沒命

不認為川普會動武奪格陵蘭 義總理：不符合任何一方利益

國1驚悚車禍！大客車急煞撞小貨車尾 擋風玻璃碎成蜘蛛網