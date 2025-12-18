3歲典典超萌哥劉子銓曝：是恰北北 趙小僑超想拍戲遭劉亮佐打槍

【緯來新聞網】劉亮佐今（18日）攜老婆趙小僑、兒女劉子銓、典典寶寶一同現身第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會，典典比起上次現身又更活潑不怕生，到處跟大家打招呼，趙小僑說她只要十分鐘就熟了，直喊「是社牛！」而一旁的哥哥劉子銓在旁邊無微不至的照顧，不實的叫妹妹寶貝，相當有愛。趙小僑爆料女兒在群體裡是不會示弱，還滿強勢的，劉子銓在旁偷笑補充說：「恰北北。」劉亮佐說典典個性像媽媽，和哥哥小時候大大不同，像是如果被推了一下，小時候的劉子銓會看一眼就走開，但典典是會捍衛自己不為讓步。

劉亮佐、趙小僑、劉子銓和典典寶寶一起出席記者發佈會。（圖／記者陳明中攝）

許久沒拍戲的趙小僑直喊：「我一直想出來拍戲！」但卻頻頻被劉亮佐打槍，劉亮佐打緩頰說：「太辛苦了啦，主要也是沒有非常ok的劇本跟角色，不要免強去拍。」他也大方讚小僑狀態非常好，演媽媽還不太適合，比較適合女強人或職場高層，也適合演喜劇，一旁的趙小僑驚訝喊：「我都沒聽你這樣說過，好害羞喔，他（劉亮佐）平常是不會這樣誇我的，他都是批評我。」不過她也說自己想演出的角色不受限，「我一直都相信可以遇到好劇本，不放棄，想等好的緣分，也不限作品形式，演戲、出書都可以。」

劉子銓一路緊跟妹妹典典寶寶。（圖／記者陳明中攝）

典典寶寶是社牛，完全不怕生。（圖／記者陳明中攝）

2017 年筋斗云創立之初，創辦人劉亮佐的兒子劉子銓年僅 14 歲，並出演其首部作品《你的孩子不是你的孩子》，正式踏入戲劇之路，劉子銓持續累積表演能量，近期更參與音樂劇《我的遺願清單》演出，而 18 日正是他本輪演出的最終場，一家人也都會去看他表演，趙小僑說：「我已經安排好離門最近的位置，如果典典大叫她哥哥的話，我就立刻帶離現場。」

