3歲半童捷運站外走失 大安實習警耐心安撫助團圓

北市大安分局臥龍街派出所日前獲報有女童不慎與家人走丟，實習生耐心安撫女童情緒，協助女童與家人團圓。(圖／翻攝畫面)

北市大安分局臥龍街派出所員警日前於科技大樓捷運站旁接獲店家報案，指出有一名年幼女童獨自待在店內，疑似與家人走散，警方獲報後，遣警員劉信欽、莊心志及剛分發至派出所實習的警專生黃莨前往處理。員警到場後發現，該名女童年約3歲半，原由父親陪同外出用餐，途中於人潮眾多的捷運站出口外，不慎與父親走散，因驚嚇而情緒不穩，所幸最終在一旁發現神情焦急的父親，在確認過男子確實為女童生父後，順利讓父女團圓。

警方獲報到場時，女童因走失驚嚇情緒不穩，所講內容片段殘缺，但身高185公分的警專生黃莨蹲下與女童對話，從原本高大、嚴肅的警察形象，瞬間化身成溫暖的鄰家大哥哥，輕聲安撫女童情緒。女童在情緒稍微穩定後表示，自己是與爸爸一同搭捷運前來，出站後走著走著就找不到爸爸了。警方一邊照顧女童，一邊留意周邊動靜，隨後發現一名男子神情焦急、不斷四處張望，經確認後即為女童父親，警方隨即協助父女相認，順利讓父女團圓。

大安分局呼籲，家長於捷運站、商圈等人潮眾多場合，應隨時留意孩童動向，避免孩童脫離視線範圍；如發現走失情形，可立即向警方求助或撥打110。

