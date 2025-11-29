3歲外國童來台玩突高燒！父母急自費看診 兒科醫：出國前最好先打疫苗
兒科醫師陳木榮分享，日前一對外國父母帶3歲女兒來台旅遊，孩子卻開始發高燒，情急之下只能在診所自費掛號、快篩、買克流感。而他強調，出國旅遊時，語言隔閡及對醫療系統不熟悉，比起費用更讓人有壓力，呼籲民眾及早接種流感疫苗，降低重症、死亡風險。
陳木榮在臉書粉專發文表示，有個外國3歲女孩，由父母帶來台灣旅遊，沒想到突然發高燒，因此到他的門診看診，但必須自費掛號看診、自費流感快篩、自費克流感。
陳木榮說，出國旅遊的健康風險，不只是花錢的問題，還有語言隔閡、不熟悉醫療系統，即使能負擔費用，陌生環境下的焦慮與不確定感才是最令人不安的，因此如要出遠門，能夠不生病盡量不生病，小感冒無法避免，但至少要先接種流感疫苗，「打了流感疫苗，還是有可能會得流感。但是『有打跟沒打，差很多』。」
陳木榮引用美國CDC研究報告指出，2022至2023年流感季數據顯示，流感疫苗顯著降低「重症流感的住院、器官失能、死亡」風險；2024至2025年流感季，美國多個疫苗效益（vaccine effectiveness network）監測網絡初步中期估計，接種流感疫苗可降低門診就診與住院風險。
陳木榮提到，流感疫苗沒有100%保護效果，不可能每年都正好命中流行株，這是疫苗學上公認的事實，也是為什麼接種後「仍可能感染」的主要原因，但多數研究與流行病資料都支持，即使已經打過流感疫苗的人得流感，後續導致重症、住院、死亡機率通常低於未接種者。
陳木榮示警，目前歐洲、日本、韓國部分地區都有流感流行的跡象，台灣以往都是農曆過年大流行，因此建議還沒打流感疫苗的民眾，或者接下來有規劃出國旅行的人，都可以前往診所施打，目前自費細胞型流感疫苗、自費鼻噴型流感疫苗都還足夠。
看更多 CTWANT 文章
「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節
1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心
帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」
其他人也在看
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 天前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 1 天前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 22 小時前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 13 小時前
十多天未排便！醫師驚覺老翁「不是便祕」急開刀 滿肚糞便驚見「屎從嘴巴噴出來」
綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東深圳。當事人胡先生因為長期有便祕毛病，因此在此次出現便祕跡象當下，並沒有嚴肅看待。然而，這場便祕竟然一連持續了十多天，由於糞便不斷堆積，腹部脹大的難受，家人才急忙將他送醫。廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖則透露...CTWANT ・ 1 天前
台灣「惡性腦瘤手術名醫」馬辛一病逝！享壽64歲 三總回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驚傳病逝消息，三總表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。太報 ・ 1 天前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 1 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 2 天前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 17 小時前
21萬筆瘦瘦針測試結果出爐！ 護腦戒癮「胰臟炎風險增2倍」
瘦瘦針除了廣為人知的減重效果外，最新研究發現可能還具有護腦及降低成癮等多重健康益處，但醫師提醒民眾需注意胰臟炎等副作用風險。根據復健科醫師王思恒在社群平台分享，今年發表於頂尖醫學期刊的研究顯示，瘦瘦針對護腦、降低成癮與情緒穩定均有正面效果，然而研究同時觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，使用者應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前
研究揭「大腦老化兇手」！每天吃「它」2顆就不怕失智
食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究指出，膽鹼缺乏與大腦老化相關。膽鹼是大腦、肝臟與神經系統必需的營養素，來源包括蛋、魚、家禽、豆與十字花科蔬菜。「雞蛋是最方便、最密集的膽鹼來源之一，每天2顆蛋就可補充每人每天需求。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凌晨3至6點最危險！睡夢中猝死多與「心律不整」有關
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式，然而，這個死亡方式背後往往潛藏著可預防的心臟危機。中天新聞網 ・ 1 天前
健檢不是做越多越好！醫師提醒高齡者「優先檢查3件事」 提前找出健康隱患
「爸媽退休後就沒再做健檢了，很擔心他們有隱藏的疾病，沒有被提早發現…」這樣的焦慮，是很多子女的心聲。醫師指出，許多65歲以上長者在退休後，因為少了公司健檢的機會，加上自己對健康檢查抗拒或無感，反而成為「健檢空窗期」的高風險族群。姊妹淘 ・ 21 小時前
苦等四個月！ 高雄3歲童等不到骨髓移植病床病逝
高雄市一名3歲男童，小恩碩，去年12月罹患嚴重再生不良性貧血，需要進行骨髓移植，千辛萬苦媒合到捐贈者，沒想到病床得等上七個月，一直到2月才得知4月份，林口長庚醫院有病床，家長以為能夠早日進行手術，但小...華視 ・ 1 天前
上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好
最新臨床研究發現，每天一杯咖啡還能降低39%心房顫動（AF，常見的心律不整疾病）的風險，因為咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。但研究人員也強調，這項研究結果適用於本來就喝咖啡的心房顫動患者，且咖啡攝取量為每天一杯，不適用於其他族群、也不支持大量飲用咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比PRP更有效 間質幹細胞救自己的膝蓋
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：花蓮慈濟醫院疼痛科主任王柏凱醫師在診間遇過許多為膝蓋退化所苦的民眾，因而希望以再生醫學的幹細胞治療，幫助病人喚醒病患身體內的修復工程，延長膝蓋使用年好醫師新聞網 ・ 1 天前
神經外科「惡性腦瘤權威」 名醫馬辛一病逝
[NOWnews今日新聞]甫獲台灣腦中風學會終身成就獎的三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一，今（28）日傳出病逝消息，同樣出身三軍總醫院體系的花蓮慈濟醫院院長林欣榮表達哀悼，醫界也紛紛致哀。出生...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
喝水很痛苦？醫師建議改喝綠茶 補水又能紓壓抗焦慮
不少人覺得水沒味道，喝水很無聊，除了每天喝水量遠低於建議值，還以高糖分的手搖飲取代，其實對健康造成更大的負擔。家醫科醫師陳欣湄建議，其實不一定要硬喝白開水，如果真不愛水，可以考慮用綠茶作為替代，不僅補充水分，還有紓壓的效果。鏡報 ・ 1 天前