3歲外國童來台玩突高燒！父母急自費看診 兒科醫：出國前最好先打疫苗

流感疫情升溫，醫師建議民眾可到診所施打自費疫苗。（示意圖／photoAC）

兒科醫師陳木榮分享，日前一對外國父母帶3歲女兒來台旅遊，孩子卻開始發高燒，情急之下只能在診所自費掛號、快篩、買克流感。而他強調，出國旅遊時，語言隔閡及對醫療系統不熟悉，比起費用更讓人有壓力，呼籲民眾及早接種流感疫苗，降低重症、死亡風險。

陳木榮在臉書粉專發文表示，有個外國3歲女孩，由父母帶來台灣旅遊，沒想到突然發高燒，因此到他的門診看診，但必須自費掛號看診、自費流感快篩、自費克流感。

陳木榮說，出國旅遊的健康風險，不只是花錢的問題，還有語言隔閡、不熟悉醫療系統，即使能負擔費用，陌生環境下的焦慮與不確定感才是最令人不安的，因此如要出遠門，能夠不生病盡量不生病，小感冒無法避免，但至少要先接種流感疫苗，「打了流感疫苗，還是有可能會得流感。但是『有打跟沒打，差很多』。」

陳木榮引用美國CDC研究報告指出，2022至2023年流感季數據顯示，流感疫苗顯著降低「重症流感的住院、器官失能、死亡」風險；2024至2025年流感季，美國多個疫苗效益（vaccine effectiveness network）監測網絡初步中期估計，接種流感疫苗可降低門診就診與住院風險。

陳木榮提到，流感疫苗沒有100%保護效果，不可能每年都正好命中流行株，這是疫苗學上公認的事實，也是為什麼接種後「仍可能感染」的主要原因，但多數研究與流行病資料都支持，即使已經打過流感疫苗的人得流感，後續導致重症、住院、死亡機率通常低於未接種者。

陳木榮示警，目前歐洲、日本、韓國部分地區都有流感流行的跡象，台灣以往都是農曆過年大流行，因此建議還沒打流感疫苗的民眾，或者接下來有規劃出國旅行的人，都可以前往診所施打，目前自費細胞型流感疫苗、自費鼻噴型流感疫苗都還足夠。

