3歲女兒愛玩「吃一口跑三圈」！趙小僑焦慮到失眠 靠2招終於反制：十分感動

藝人趙小僑在2022年生下女兒「典典」，平時常在社群分享育兒日常，然而14日罕見吐露近來的育兒壓力，坦言因為女兒不肯乖乖吃飯，讓她焦慮到甚至睡不好，相當苦惱。

趙小僑表示，3歲半的典典雖然是個小吃貨，但因為年紀好小，玩心也很重，用餐時間總是坐不住，常常發生「吃一口跑三圈」的情況，身邊任何東西都能拿來玩，就是很難乖乖坐在椅子上吃飯。

最近剛好不少親友送來新年禮盒，大家在家裡一起開箱甜點，典典也跟著嘗鮮吃了好幾種，趙小僑擔心寶寶一直不好好吃飯，煩惱了一整個晚上，清晨醒來後便再也無法入睡。在反覆思考後，她決定不能再放任下去，於是和老公劉亮佐一起商量對策，想讓孩子知道吃飯的規矩。

趙小僑費盡心力，終於讓女兒乖乖坐著吃完一頓飯。（圖片來源：臉書 趙小僑粉絲專頁）

趙小僑透露，夫妻倆這次嘗試多管齊下，不僅「又利誘又鼓勵」，過程中也帶點「半生氣」的嚴肅態度，所幸這次終於有所成效，「今天晚上她終於好好的坐在椅子上，完全沒有下來，好好的把一碗飯吃完了，特此紀錄，十分感動！」她感性跟老公互相打氣：「今天是第一天成功，我們都辛苦了，明天繼續努力。」劉亮佐也大嘆「感動到眼淚都要掉下來」。

許多網友也分享自己的方法，有人表示要讓小孩自己學會原則，「應該訂定吃飯的時間，時間到了就收起來，下個吃飯點再給食物」、「吃東西就是坐餐椅，離開就沒得吃，堅持幾次，孩子就知道了」，也有人提醒少給零食，孩子餓了自然會好好吃正餐。

