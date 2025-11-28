3歲女童參加幼兒園活動 網購貼紙害她爛臉恐留疤！家長超崩潰

大陸湖南一名3歲女童參加幼兒園活動，聽老師的話在臉上貼貼紙，沒想到造成皮膚損傷，讓家長很崩潰。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

幼兒園辦活動要小心，否則會害小朋友留下陰影！大陸湖南有一名3歲女童朵朵（化名）日前參加幼兒園活動，按照老師的話把裝飾貼紙貼臉上，竟導致臉部出現嚴重紅腫、長水泡及糜爛，引發急性接觸性皮炎，可能還會留疤，讓家長很崩潰。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，湖南省兒童醫院皮膚科11月24日上午收治一名3歲女童朵朵，她的右側臉頰出現明顯紅斑，年幼的她虛弱地依偎在父親懷裡。原來朵朵是因為參加幼兒園活動時，聽王姓女老師（化名）的話，把貼紙貼在臉頰上，活動結束回家後臉才越來越不舒服。

廣告 廣告

對此，王姓女老師表示，他們為了準備節日活動，從網路電商平台購買一批可愛圖案貼紙，讓小朋友可以貼在臉上。王姓女老師指出，活動當日朵朵並未表現不適，但返家後右臉出現輕微紅斑，但家長起初未予重視；過了幾天之後，朵朵臉上的紅斑迅速擴大並出現水泡，破裂後形成糜爛並結痂，讓家長看了不捨又十分崩潰。但王女叫屈，「我們只是想讓孩子更可愛，沒想到會造成這麼嚴重的皮膚損傷。」

經醫師詳細問診及皮膚損傷檢查後，確診朵朵患上急性接觸性皮炎，並指出幼童皮膚屏障功能尚未完善，角質層薄、含水量高且血管豐富，對外界刺激物抵抗力遠低於成人。醫師進一步解釋，部分裝飾貼紙為了保持黏性和鮮豔，可能含甲醛、重金屬或致敏香精，直接接觸皮膚極易引發紅斑、丘疹、水泡等過敏反應，嚴重時出現糜爛、滲出及結痂，伴隨搔癢或灼痛感。

醫師特別提醒，近年因貼紙、紋身貼等產品引起兒童接觸性皮炎的案例逐年增加，尤其在幼兒園和小學群體中常見。對此，醫師也提出安全隱患主要包括3點，低價產品多為「三無」商品，未通過兒童化妝品安全檢測；黏膠過強會破壞皮膚屏障，促使過敏原侵入；部分產品重金屬超標，長期接觸可能影響兒童健康。家長在選購兒童裝飾產品時應格外謹慎，避免造成不可逆的皮膚損傷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣女疑尿髒日本女廁馬桶坐墊！ 她崩潰幫擦乾淨：怕被日人側目

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了