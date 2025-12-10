3歲女童哭鬧不想去幼兒園！竟是被4名老師「打耳光、拉頭撞牆」輪流虐待
中國近日傳出一起令人心疼的虐童案，一名3歲女童就讀幼兒園後，常鬧著不想上學，身上也出現傷痕，也變得不愛理人，事後調閱監視器竟發現女童在3天內，遭到4名老師推到監視器死角打耳光、拉頭撞牆，園方竟稱是在和孩子玩耍，讓他無法接受，怒告園方與老師。最終該幼兒園遭永遠禁止辦學，4名施暴教師也被當地政府永久封殺，並追究刑事責任。
根據《中國新聞週刊》報導，遼寧省盤錦市一名孟姓男子向媒體痛訴，自己的3歲女兒遭到幼兒園老師長期凌虐，除了身體多處受傷，也罹患嚴重的精神障礙。
他指出，女兒在2024年9月入學，不久後便常常哭鬧，說自己不想上學，起初以為只是孩子在鬧脾氣，不過到了今年3月，身上開始出現傷痕，性格更是大變，變得不愛理人，認為事情並非自己想的那麼簡單。
孟男表示，班上家長有權限可以查看幼兒園的監視器畫面，在3月21日隨機打開監視器，竟直接看見張姓老師正在毆打女兒。
他表示，女兒當時只是坐在位子上，卻被老師直接拉到監視器死角，不斷推擠、打耳光，甚至拉女兒的頭撞牆，當下立即向老師對質，不過均被回應「只是在和孩子玩耍，不小心碰到了」。
眼見溝通無效，孟男與妻子向警方報案，並帶著女兒到醫院驗傷，當地醫院檢查結果顯示，女兒有頭部挫傷，後續經過詳細檢查，發現女兒語言表達模糊、喜怒無常，診斷為精神障礙。所幸經過近9個月的治療，女童狀況明顯轉好，睡眠狀況改善，不過「問她叫什麼、幾歲了、餓不餓，這些都回答不了」。
讓人更憤怒的是，孟男再次翻看幼兒園過往的監視計畫面，竟發現除了女兒之外，幼兒園多數孩子也同樣受害，屢屢遭老師打巴掌、用力捏，甚至被老師拖曳，從3月3日到21日，短短半個月內，就累積上百則孩子遭毆打的片段。
比如3月4日午睡時間，老師為了哄孩子睡午覺，用雙腿壓住一名蓋著被子的男孩，同時將鞋子摔向另一名還沒睡著的幼童，幾分鐘後，被壓的男童拍手玩耍，直接被老師打巴掌。3月5日，另一名老師直接推倒想離開教室的男童，隨後便是長達兩小時的捏臉、捏屁股虐待。
3月19日至20日更誇張，一名短髮女老師對多名孩子拍桌恐嚇，甚至勒脖子、打耳光，其中一名坐在兒童椅上的女童甚至直接被拖曳到門外一對一訓話。
孟男表示，毆打女兒的4名老師分別被罰款500至1000人民幣、行政拘留10天至15天不等，後續警察局再次立案調查。隨著該起事件遭到媒體曝光，當地教育局關閉涉事的「鵬程幼兒園」，4名施暴老師也被禁止在全縣從事幼兒園教育相關工作，該幼兒園法人也被永久禁止辦學，張姓老師也遭刑事拘留。
9月15日該案開庭審理，起訴書指出，張姓老師於3月期間以幼兒淘氣、不好管教為由，多次恐嚇、拍打拖曳等方式虐待8名幼兒，法院認為，張老師身為教育機構從業人員，負有看護未成年人職責，卻多次虐待多名被看護幼兒，情節惡劣，犯罪事實清楚，應當以虐待被看護人罪追究其刑事責任。該案9日再次開庭，經過8小時審理，法院宣布擇期宣判。
孟男表示，此次開庭自己沒有請律師，而是自行出庭舉證，公開播放了28部老師毆打孩童的影片，也提交160部相關監視器畫面，並一一播放、講解，不過張老師仍各種否認「稱自己只是管教過當」，讓他無法接受。
他也說，不確定張老師會得到什麼樣的懲罰，至今女兒的醫療費，幼兒園方也沒有賠償，此次幼兒園大規模虐童，「我們希望所有涉事人員都能得到嚴懲」。
