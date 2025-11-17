3歲女童民俗公園迷途 平鎮警助回父親懷抱
桃園市一名3歲小女童16日午後與父親到平鎮區的民俗公園遊玩，女童因為太過沉醉在遊樂設施中，不慎與同行的父親走散，幸好平鎮警方協助，邊照護女童，並在公園周邊找尋女童親人，終於讓可愛的女童有驚無險地回到親人的懷抱。
桃園市警局平鎮分局平鎮派出所副所長劉峻瑋表示，位於平鎮區上海路的民俗公園是桃園市知名的親子景點，常有許多家長帶著孩童到此遊玩，一名與父親一同前往的3歲女童因為過於沉醉在，遊樂設施中，回過神來發現父親不見，嚇得蹲在人行道上大哭，路人發現趕緊報案求助。
幸好員警林思翰與古一翔接獲報案到場，立即上前安撫女童情緒，待女童冷靜後再耐心詢問相關資料，所幸女童記得自己名字，員警也準備飲水讓女童、陪她聊天，分散她難過的心情，充當臨時保姆照料女童。
員警研判女童的家人應該正著急的在公園四處尋找，於是帶著女童徒步在公園尋找家人，果不其然遇見驚慌失措的孩童父親，女童見到爸爸後也相當激動，立刻衝上前抱緊痛哭，女童的父親也用力擁抱她，並不斷點頭向警方道謝。
