3歲女童溺斃泳池！鎮公所職員被認「過失致死」定讞…要關10個月

社會中心／洪正達報導

陳姓公務員被認定在女童溺斃泳池案中失責，因此依法判處10個月徒刑定讞，近期將入監服刑。（示意圖／翻攝畫面）

屏東恆春鎮游泳池2022年暑假期間發生3歲女童溺斃事件，由於負責管理監督的鎮公所陳姓職員被認定有過失致死責任，被依法判處10個月徒刑，但陳男不服繼續上訴遭最高法院駁回定讞，近期將入監服刑。

據了解，陳男為鎮公所職員，2022年3月起綜理游泳池相關行政業務以及督導救生員；然而同年8月22日下午，一名女教練帶自己3歲女兒前往該泳池游泳期間，女教練正在教學其他成人學員，女兒卻滑向深水區，但郭姓救生員未及時發現，直到其他家長發現救起時已回天乏術。

屏東地院審理此案時，法官認為既然游泳池救生員不足仍開放營業，顯見陳姓職員有過失，因此依過失致死罪嫌判處1年徒刑，但陳男上訴指出自身擔任公職20多年，也有上百次嘉獎，且案發後且被害人家屬拒絕賠償，自己並非不和解。

高雄高分院審酌，陳男上訴後才認罪不宜緩刑，不過考量他並無前科，因此從輕改判10個月徒刑，但陳男仍不服上訴，最後仍被最高法院駁回，全案定讞。

