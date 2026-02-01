3歲娃公園旁「趴睡賭氣」真相曝 暖警安撫協助找到焦急外婆

有民眾在台中南陽公園旁人行道發現3歲男童獨自在地上趴睡，通知警方前來處理。（翻攝畫面）

台中市豐原區日前傳出一名3歲男童迷途案件。這名幼童被發現時，獨自趴睡在南陽公園人行道上，在寒冷天氣中衣著單薄且不斷咳嗽。警方接獲報案前往處理，耐心安撫男童情緒，隨後焦急的外婆也趕到，終於結束這場驚魂記。外婆向警方表示，她帶孫子到公園玩耍，因孫子吵著打球，她請公園其他孩子代為看顧，自己返家拿球，因一時疏忽才讓男童走失。

男童被發現獨自趴睡 警方獲報趕來處理

豐原警分局豐東派出所員警於1月27日下午3時許接獲報案，轄區南陽公園旁人行道上有一名男童鬧脾氣趴伏在地上，疑似迷途。警方獲報趕抵現場，發現該名男童衣著單薄，在寒風中不斷咳嗽，且身旁無家屬陪同，員警立即上前關懷安撫。

疑似找不到家人賭氣 警民播卡通、買糖安撫

雖然員警試圖抱起男童，但小孩因找不到家人情緒低落、賭氣抗拒。員警與熱心民眾輪流播放卡通影片安撫，並到附近超商購買糖果餅乾，男童情緒才稍微平復並坐起身，但面對詢問仍不願開口。

廣告 廣告

警方試圖要將男童抱起，但男童找不到家人賭氣，一度抗拒。（翻攝畫面）

警方一方面安撫男童情緒，一方面透過鄰近的衛福部豐原醫院廣播協尋，並通報線上警網查詢報案紀錄。不久後，一名老婦人焦急趕往現場，確認是自己外孫後緊緊將他抱住，並激動地向警方道謝。

粗心外婆返家拿球 將孫子獨留在公園

據了解，這名男童年約3歲，外婆向警方表示，她帶孫子到公園玩耍，男童看其他孩子在打球，也吵著想要玩，於是她先請公園的孩子幫忙看顧一下，自己返家拿球，豈料回到公園，外孫卻已不見蹤影，直到得知警方協尋才趕來認領。

豐東派出所則呼籲，家中若有年幼孩童，務必讓孩子保持在照顧者的視線範圍內，切勿將幼童交託給陌生人或未成年人看管，以免一時不察發生走失意外。如發現疑似走失兒童，請立即撥打110報案專線協助。

更多鏡週刊報導

國3大甲奪命車禍！自小客遭追撞翻覆 55歲女駕駛慘死、1重傷

NBA震撼彈！76人球星保羅喬治違反用藥規定 禁賽25場代價3.7億

台北信義民宅清晨火警！1男全身2度灼傷 1女命危搶救中