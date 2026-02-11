3歲愛女「遭貨車輾壓」當場身亡...他淚崩「徒手挖喉嚨血塊」出現奇蹟
娛樂中心／蔡佩伶報導
前南韓知名主播崔宣奎（최선규）近來登上YouTube節目分享一段悲痛的往事，他的女兒曾在3歲的時候經歷死劫，遭到貨車來回輾壓，一度被判定當場死亡，不過崔宣奎徒手挖出女兒喉嚨裡的血塊，讓奇蹟發生。
崔宣奎回憶34年前女兒受傷的情況，表示女兒在玩耍時不幸被貨車撞到，怎料貨車又往前移動，讓女兒二度遭到輾壓，而在場的老婆緊急將其救出送往醫院，崔宣奎得知消息後也立刻趕往，但見到的卻是蓋上白布的女兒遺體，崔宣奎在絕望之際，突然感覺到女兒還有一絲體溫，於是懇求醫生幫忙再做急救。
後來，崔宣奎發現女兒喉嚨疑似有血塊卡住，於是選擇徒手挖出，沒想到女兒竟奇蹟般有了呼吸，經過漫長的治療，雖然崔宣奎女兒恢復健康，並結婚生子，但對於崔宣奎來說，那段恐怖記憶至今仍是揮之不去。
