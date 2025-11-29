3歲男童患再生不良貧血症 等骨髓移植感染離世

高雄一名三歲男童在等待病房過程中感染離世。（圖／東森新聞）





高雄一名三歲男童，等不到快快康復了，罹患嚴重型再生不良貧血，必須骨髓移植，但是沒有骨髓移植病房，家人自付轉院費用帶恩碩北上，卻在等待病房過程中，男童感染離世。

三歲男童恩碩在床上扭動，好可愛，他在等待入住移植病房過程中離世，他是去年11月被家人發現眼睛呈黃色，在高雄一間醫院確診為嚴重型再生不良貧血，需骨髓移植才能搶回一命，但該院無骨髓移植病房，家人自付轉院費用帶恩碩北上，等待入住移植病房過程中，卻因感染離世。

離世3歲童媽媽：「很多癌症的小孩，大概五到六成都是有，這個骨髓移植病房的需求，高雄醫療資源非常不足。」

恩碩媽媽說，台灣每年有數百名需要骨髓移植的病人，但目前全國病床數僅123床，其中高雄市才6床，台北市則有60床，醫療資源重北輕南，而且轉院過程全台沒有無菌救護車，就連血壓血氧設備都要自己準備，路途中點滴故障，也是靠台大雲林急診團隊協助才能順利北上，恩碩媽媽希望藉由恩碩的故事，可以合理調整健保資源分配，保障重症兒的醫療優先權。

