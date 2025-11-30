3歲童來台旅遊確診流感！醫曝「就醫難題」：出國前先打疫苗

生活中心／許智超報導

醫師呼籲出國前務必完成流感疫苗接種。（示意圖／資料照）

近日，兒科醫師陳木榮分享門診經驗，指一位來台旅遊的3歲外國女孩突然發高燒，因語言隔閡與醫療環境陌生，於是家長在診所自費就醫、快篩並購買克流感。他提醒，旅途中孩子突發病症，對父母來說是極大壓力，且在異地的焦慮與不確定感更令人不安，因此呼籲出國前務必完成流感疫苗接種。

陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文表示，出國旅遊的健康風險，不只是花錢的問題，語言隔閡與醫療系統不熟悉，即使能負擔醫療費用，陌生環境下的焦慮與不確定感才是最令人不安的，雖然小感冒無法避免，但至少流感疫苗要打，儘管並非百分之百防護，但是「有打跟沒打，差很多」，能有效減少重症與死亡風險。

廣告 廣告

陳木榮引用美國CDC研究指出，在2022至2023年流感季的數據顯示，疫苗能明顯降低「重症流感的住院、器官失能、死亡」風險；在2024至2025流感季，美國多個疫苗效益（VE）監測網絡的初步估計，也確認接種可降低門診與住院風險，雖然疫苗不是100%保護、不可能每年都正好命中流行株，不過多數研究與流行病資料皆支持，已接種者若仍感染，重症風險通常低於未接種者。

陳木榮也提醒，目前歐洲、日本、韓國部分地區都有流感流行的跡象，台灣以往都是農曆過年大流行，建議尚未接種者，尤其是近期有規劃出國旅行的民眾，可盡早到診所打流感疫苗，目前自費細胞型流感疫苗還有自費鼻噴型流感疫苗都還有。

更多三立新聞網報導

皮蛇上身「3部位」快就醫！醫示警：這些族群更容易中標

東北季風再增強！下週這2天「凍探15度」 降雨熱區曝光

煮菜用油藏風險！「1款油」恐刺激癌細胞生長 專家曝5招降低風險

轉機返台「1原因」無法搭！她驚呼長知識 一票喊：再便宜也不買

