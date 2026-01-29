3歲童大便弄髒褲子...凶狠繼父推他撞洗手台8次釀重傷 二審結果出爐

桃園凶狠繼父虐待3歲幼童，一二審被判7年10月。示意圖

桃園市一名吳姓男子多次對年僅3歲的繼子拳打腳踢，一次男童因「大便弄髒褲子」，就被殘暴的吳男連續8次推撞洗手台導致昏迷，一審吳男被依家暴殺人未遂等罪判處7年10月徒刑，案經上訴，台灣高等法院29日駁回，維持原本刑度。

25歲吳男與妻子結婚後，和3歲繼子同住在桃園市龍潭區，他常帶著繼子到工作的超商上班以便就近照顧，卻把年幼孩童當成「人肉沙包」，只要不如他的意就動輒打罵，經常掌摑、拳毆或拿愛的小手懲罰，造成繼子小小的身軀上滿是傷痕。

前年7月某日，吳男不滿繼子大便弄髒褲子，先用愛的小手毆打，直接在超商內拽住孩子的頭髮將他踢倒在地，隨後手腳並用又打又踹。吳男帶繼子回家後，又拿抓背棍毆打，再將他來回推撞洗手台8次，導致繼子當場昏迷，送醫急救後被診斷出硬腦膜下出血、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及全身多處新舊瘀傷，還有語言及認知發展遲緩的後遺症。

案情曝光後，檢方依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴吳男，案件進入一審，吳男詭辯自己是因擔心孩子像他一樣，成為不良少年，才會下此痛手，一審法官依成年人故意對兒童犯傷害罪、殺人未遂罪判7年10月徒刑。

吳男不服上訴，高院認為一審判決並無違誤或不當，29日駁回上訴，吳男刑期仍為7年10月。

