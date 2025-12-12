3歲童放學、家長沒出現 幼兒園報案、警帶回派出所當「保姆」

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市近日發生糊塗家長因溝通誤會，忘了孩子在幼兒園未接回案件。嘉義市警察局第一分局北鎮派出所，日前接獲幼兒園報案，稱一名3歲幼童已經到放學時間，家長卻聯絡不上、未接回，因幼兒園將關門，警方化身「保姆」，先將孩子接返所後，持續連繫家長，終於聯繫到孩子的媽媽，大約10分鐘後，媽媽抵達派出所，孩子也順利返家。

北鎮派出所上週某日傍晚6點多接獲幼兒園報案，因已經超過放學時間，幼兒園區將關閉，然而一名3歲男童的家長，遲未到園接送，園方人員多次嘗試聯繫家長未果，擔心孩子安危，請求警方協助。

廣告 廣告

員警抵達幼兒園後，先了解孩子基本狀況，安撫孩子情緒，因時間已近傍晚，幼兒園將關閉，員警於是先將孩子帶回派出所暫時照顧，陪孩子玩、聊天，讓孩子不會緊張害怕，同時循線查詢家長聯絡方式，持續撥打電話，終於聯繫上男童媽媽。

男童媽媽接到電話十分焦急，10分鐘後立即趕到派出所，看到孩子平安無事，母子開心相擁；男童媽媽頻向警方致謝說，因溝通誤會，以為是阿公、阿嬤會去接送孩子，結果日期行程沒溝通好，才造成無人接送窘境。

警方表示，家長如果因突發狀況無法準時接送，務必提前通知幼兒園，確保兒童安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

高雄阿公「寄生機械車位」！警依侵入住宅現行犯逮捕 清空家當了

