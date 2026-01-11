3歲童遭柴犬咬傷手背 母求償1萬飼主只願賠5千

女童被咖啡攤前綁的柴犬咬了一口。（圖／東森新聞）





有家長帶3歲的女童去台糖的鳳山假日花市逛街，女童被咖啡攤前綁的柴犬咬了一口，手背受傷，媽媽不滿飼主，也就是攤位老闆沒有道歉，只說會賠醫藥費，氣得求償1萬元，飼主則指是女童逗弄柴犬才被咬，只願賠5千元，雙方打算打官司解決。

台糖位在鳳山的假日花市綁在咖啡攤的這隻柴犬，就是咬傷3歲女童的狗兒，女童母親指他們只是走過，女童的手上就被柴犬咬出半月形齒痕，其中還有一塊破洞讓母親好心疼，報警叫了護車將女童送醫。

廣告 廣告

受傷女童母親：「後來是我們走過去的時候，狗狗就是往前直接這樣子，從手直接這樣子咬下去，我們來不及反應，牠要去做這個行為，就那一瞬間就咬下去了。」

女童被咬傷，看到狗兒心裡都有陰影，情緒也不安，母親指控咖啡攤老闆連道歉都沒有，只說去看醫生，他會賠醫藥費，氣得求償1萬元。

受傷女童母親：「我說你們的狗兒咬到小孩，都沒說道歉，可是他都是直接覺得他沒有錯，我說那不然整個全部，整個包括醫療整個後續什麼的，不然我直接跟你要，整數1萬塊就好，那他的意思是說，我們會不會太誇張，就這樣子就要1萬，然後他就在那邊一直笑。」

咖啡攤老闆則指，他做生意時柴犬就綁在門口，5、6年來都如此，是女童自己來逗弄狗兒，柴犬的個性就是，不想玩時會反擊。

柴犬飼主VS記者：「你放一個小孩來跟狗玩被咬到，我就跟她說折半5千塊，她堅持要1萬，她說我如果不同意，她要帶人來我的攤位搗亂，讓我沒辦法做生意，（狗狗有咬人的紀錄嗎？），咬人紀錄2、3年前有。」

其他遊客：「平常牠是蠻溫馴的，但是有時候看到其它狗狗，牠會變比較兇，有那個領地意識這樣子。」

飼主不否認這隻柴犬咬過人，指都是過度逗弄惹牠生氣，由於雙方對於賠償談不攏，女童母親提告飼主過失傷害，雙方打算走司法途行徑解決。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

規模7.0地震全台有感！ 黑柴被強震嚇到腿軟

仇日延燒柴犬！中再逼各國選邊 捷克珍奶店也被霸凌

「不可以色色」迷因柴犬過世 享年17歲...飼主曬最後幽默

