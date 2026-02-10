3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔

奧地利一對夫婦聲稱3歲的親生兒子體內有惡魔，最終將其虐待致死。圖／翻攝自《太陽報》

奧地利發生一起駭人慘案，一對父母認為親生的3歲男童被惡魔附身，將其虐待致死。調查人員指出，男童生前遭到父母用木湯匙毆打，每天都被鎖在抽屜22個小時，最終於2024年5月死於營養不良、脫水，法官判處父母兩人無期徒刑。

根據《太陽報（The Sun）》報導，奧地利一對年約25、26歲的夫婦凱文（Kevin）以及娜塔莉（Nathalie），涉嫌將自己親生的3歲兒子伊萊亞斯（Elias）虐待致死。法庭審理期間，調查人員指出伊萊亞斯每天都被關在抽屜長達22小時，且時常遭到木湯匙毆打，還被父母刻意餓肚子、不給水喝。

此外，伊萊亞斯因長時間被關在完全黑暗的環境中，而導致失明，他生前也曾被綁在洗手台上，受到滾燙或是冰冷的水沖洗，以及被迫睡在沒有床墊的木製床架上。事實上，伊萊亞斯還有另外3名姊妹，姊妹們都有接受正常進食、照顧，只有伊萊亞斯被刻意餓肚子以及虐待。

此外，這對惡毒的父母還會傳訊息互相鼓勵虐待兒子，並將過程拍下，或是透過監視器即時觀看。最終，伊萊亞斯在2024年5月19日因營養不良死亡，父親凱文隔一天才報警處理，屍檢結果顯示，伊萊亞斯死亡時體重僅7公斤，不及同齡孩童的一半。這對夫婦涉嫌酷刑、謀殺遭羈押，娜塔莉坦承虐待兒子，但她辯稱說兒子體內有惡魔；凱文也認罪，並表示「對自己的所作所為，沒有任何解釋」。

檢察官在法庭上表示，這對父母以極其殘忍的方式在虐待伊萊亞斯，「他們將孩子與家庭生活完全隔離，把他鎖起來，徹底剝奪其人性，使他遭到羞辱與恐懼」。而他們也活在一個幻想世界，認為伊萊亞斯體內的「惡魔」才是一切問題的根源。據了解，案發期間這個家庭正在面臨嚴重的經濟問題。

事實上，凱文的母親曾試圖為兒子、兒媳說話，她表示，「我把孩子們教得很好，從來沒有問題，伊萊亞斯常常跟我在一起，他身體本來就不好」。儘管如此，一名醫學專家仍診斷出這對父母患有人格障礙，並帶有施虐傾向，法庭判處兩人無期徒刑，亦還給伊萊亞斯一個公道。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



