3歲童雙腿大片瘀青！教保員挨告 案件「改判3次」無罪定讞
新北市淡水一間幼兒園2020年報出不當管教爭議，一名3歲男童腿上出現大片瘀青，但在經過5年多的審理，案件前後改判3次，一審判刑、二審無罪，再上訴到最高法院撤銷發回後，更一審再判無罪，並遭最高法院駁回上訴，無罪定讞，並駁回男童家屬精神慰撫金的請求，最終做出無罪、不賠的結論。
新北市一名3歲的男童小明（化名）在2020年9月18日放學回家後，家長發現其雙腿內側出現明顯瘀青，並將小明帶去馬偕醫院就醫驗傷，急診病歷記載主訴為「星期五被幼稚園老師打、雙大腿淤青」，右大腿挫傷瘀青範圍10×6公分、左大腿挫傷瘀青範圍5×4公分，並報警處理。
檢方調查幼兒園監視器後發現，教保員曾推擠、拍打小明，還將小明的餐袋扔出教室，並要求小明到冷靜區罰站。檢方在蒐集小明自訴、監視器畫面、傷勢照片後，依「成年人故意對兒童犯傷害罪」對教保員提起公訴。
案件一波三折，經歷過三次改判，刑事法庭一審判教保員拘役59日；上訴高等法院改判無罪，上訴到最高法院撤回原判決發回更審，但高院更一審仍判無罪，2025年9月再上訴到最高法院遭駁回，教保員無罪確定。
最高法院指出，事發當時小明只有3歲，容易把體驗的事實跟想像混淆，且應該記憶最清楚的事發當日在父母詢問小明時，小明說「不太知道、不清楚」為何雙腿會有傷勢，直到隔幾日的醫師、社工詢問時，小明才說有遭教保員打。
此外，案發當下在場的另一名教保員也沒有目擊到相關行為，監視器畫面也沒有拍到教保員拍打小明大腿。反而有拍到小明同日下午，曾自己以雙手拍打大腿，使傷勢更難指向教保員的行為。另外，家長群組中的對話紀錄顯示，多為轉述教保員拍打屁股、把餐袋拿出去、罰站等情形，並未真的明確提及「被老師打」。
現場唯一一名幼童表示「小明被老師打」，但並未詳細陳述狀況，有可能是徒手推擠，或是拍打臀部等動作，難以認定是腿部瘀青的證據。另外，淡水馬偕醫院的傷勢照片，雖可以證明孩子當時受傷，但沒有辦法證明是教保員造成的，因此駁回上訴。
另外，民事法庭部分，家長向幼兒園求償100萬精神慰撫金，但法官指出，教保員的做法雖屬於不當管教，可能涉及人格權的損害。但求償精神慰撫金要符合「人格法益受損且情節重大」的要件，當天教保員需要同時管理班上多名幼兒，教保員推肩、叫小明冷靜區罰站、餐袋扔出教室等方式，雖然有不當，但是情節難認已達到「重大」的程度，且案發後社工有探視小明的身心狀況，未見持續性負向身心反應，因此駁回精神慰撫金請求；案件經過多次改判，最終做出無罪、不賠的結論。
