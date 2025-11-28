3歲罕病童等不到病床離世 陳其邁：將補足高雄兒童醫療資源

高雄一名3歲男童「小恩碩」因罹患嚴重再生不良性貧血，急需進行骨髓移植手術，然而高雄僅有6床骨髓移植病房，男童苦等4個月仍未等到病床，最終不幸離世。國民黨高雄市議員許采蓁指出，全台醫療資源分配嚴重不均，台北市骨髓病床有60床，比高雄多出10倍。對此，高雄市長陳其邁允諾將檢視並補足高雄兒童醫療資源。

高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府）

許采蓁27日在市政總質詢時指出，「明明已經找到骨髓移植者，卻因為等不到病床而離世」。她表示，「小恩碩」罹患嚴重再生不良性貧血，家屬已找到捐贈者，但被告知高雄病床需等7個月。今年2月終於接獲林口長庚通知4月會有病床，沒想到「小恩碩」在3月底就不幸離世。許采蓁強調，南部特殊病房數量遠低於北部，導致許多家屬被迫尋求北部醫療資源。

許采蓁進一步透露，家屬在轉院北上過程中遭遇重重困難，竟需自行尋找外包救護車，還得自備血氧機。運送途中點滴機器卡住，隨車護理師不會操作，還必須臨時在路邊求助急診團隊。她呼籲市長儘速協調醫療單位，增設骨髓移植病房，並規劃綠色通道，確保高風險患者能快速且安全轉院，獲得妥善照顧。

國民黨高雄市議員許采蓁。（圖／許采蓁提供）

對此，市長陳其邁回應指出，急性骨髓性白血病病患需要特殊病房以避免感染，高雄目前病房數較少。他表示將持續與衛福部溝通，在健康台灣計畫中加強補助南部設置正壓高效過濾病房，並會找高醫、榮總、長庚等醫院共同檢視兒童醫療資源配置，期望未來能有效改善南部醫療資源不足的困境，請外界再給一點時間。

