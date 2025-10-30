3歲罕病童過世…34歲母頭髮全白！「親吻墓碑」畫面全場看哭：好心疼
中國河南南陽一名3歲的兒童2年前因為罕病過世，年僅34歲的媽媽心痛到滿頭白髮，這兩年來媽媽時常到墓地親吻墓碑，畫面讓網友十分感動。媽媽表示，「橘寶回不來了，但自己會帶著這份愛和永遠無法彌補的遺憾，好好往前走」。
綜合陸媒報導，中國河南南陽一名3歲的兒童在2年前因罕病去世，媽媽透露，孩子在產檢時沒有異常，但出生後就發病，讓她長達3年多的時間工作都停擺，就帶著小孩四處求醫，治療過程中孩子27次進去ICU、治療花費200萬人民幣（換算約新台幣842萬）。
媽媽接著說，在2022年時孩子歷經多次生死關頭，「覺得幾乎要抓不住他了，那段時間頭髮一下子全白了，人也瘦了很多」。沒想到2023年孩子還是離開了，覺得很不甘心，也覺得很心疼，媽媽大嘆，「很心疼，付出了那麼多，為什麼還是不行，為什麼就是不行」。
如今，媽媽每隔幾天就會到孩子的墓地一次，並親吻孩子的墓碑，媽媽說「孩子不來了，但自己會帶著這份愛和永遠無法彌補的遺憾，好好往前走」。畫面曝光後，讓不少網友相當感動，紛紛留言表示，「每看一次，就流淚一次。這樣的媽媽真可憐，孩子更可憐」、「心痛不已，每位母親都會感同身受」、「建議盡快搬家，34歲，抓緊時間再要個寶寶，當做把原來的寶寶接回來了，生活要繼續向前」。
