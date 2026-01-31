3歲、8歲小兄弟遭下藥奪命！台中2寶媽涉殺人重罪遭「當庭逮捕」聲押

台中陳姓母親下藥殺害2名幼子。示意圖

台中市西區今（31日）上午驚傳母殺兩子命案，年僅8歲與3歲的男童陳屍住處，台中地檢署深入調查後，已認定男童生母陳姓女子涉犯《刑法》殺人罪嫌疑重大，訊後當庭逮捕，並向台中地方法院聲請羈押禁見。

中檢表示，上午接獲通報後，立即啟動婦幼保護應變機制，由婦幼保護專組檢察官組成專案小組，指揮警方趕赴現場蒐證，同時封鎖住處保全相關事證，並會同法醫相驗2名男童遺體，後續將擇期解剖，以釐清確切死因。

檢警調查指出，死者為民國107年、112年出生的2名男童，均為陳女親生子。經採集現場跡證、訊問相關證人並命其具結後，認定陳女涉犯最輕本刑5年以上的殺人重罪，且有逃亡、勾串證人之虞，為確保後續偵查與審判程序，檢方認有羈押必要，依法聲請羈押禁見。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

台中人倫悲劇！狠媽疑情傷餵「3歲、8歲稚兒」不明藥物 小兄弟搶救無效雙亡

台中媽毒死2子殺人罪送辦 「3歲、8歲兄弟」2個生父悲痛認屍

新北居服員夫妻不爽垃圾車沒對齊！飆三字經「酒瓶K頭」暴打清潔員下場出爐

剩3週過年！專家教「21天瘦身法」保證能瘦一大圈