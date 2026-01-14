「3民歌女神」罕見同框！鄭怡自揭摯友離世打擊 嘆：為自己而活

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「民歌天后 」鄭怡昨（13）日以台大合唱團「大學姐」身分，現身國家音樂廳，觀賞「台大合唱團 2026 冬季音樂會《有一份懷念》」。身為民國67年考進台大、並在大一即通過甄試加入台大合唱團的學姊，這一夜對她而言，不只是單純看一場音樂會，而是一場從17歲一路唱回現在的「大型回憶殺」，而台大合唱團也尊敬原唱，邀請了曲目中〈如果〉、〈奔放奔放〉的邰肇玫，以及〈偈〉王海玲親臨現場，三位民歌女神罕見合體同框。

鄭怡、邰肇玫、王海玲3位民歌女神合體同框。（圖／星光娛樂提供）

談起觀賞台大合唱團的心情，鄭怡感性表示：「今晚就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」她也觀察到現在合唱團的變化，直言學弟妹們更活潑、更有青春感，「不像當年保守年代」，再加上老師設計多元音樂形式，與不同音樂家合作，讓音樂變得更貼近人心，「真的做到了雅俗共賞」。

鄭怡（左二）17歲時的青澀照曝光。（圖／星光娛樂提供）

演出結束後，現場更意外變成「鄭怡拍照會」，鄭怡笑說，沒想到學弟妹中不少人其實是「老靈魂」，有的是媽媽帶著孩子一起來合照，「兩代人都是我的歌迷，這種感覺真的很棒」，之後她也在社群媒體發文分享心情，回顧17歲時，與台大合唱團全台巡演的經歷，除了青春回顧，鄭怡也同步替自己做了一次年度總結，她形容2025年是「最忙、也是心情起伏最大的一年」，一年內完成民歌50共12場演出，在忙碌之中，也接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。她坦言，走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」，並幽默分享目前最期待的事，就是「明年可以公車免費、高鐵半價」，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。

