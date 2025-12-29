3民調「綠反感居冠」！林濁水：憲政戰略有嚴重須反省處

林濁水(左)質疑綠營基本盤大於藍白，但民調反感卻居冠。右為民進黨主席賴清德。（合成圖／資料照、范揚光攝）

財劃法修法被閣揆卓榮泰拒絕副署，憲訴法修法遭5人憲法法庭宣布無效，引發憲政危機。民進黨大老、前綠委林濁水質疑，綠營基本盤仍遠大於藍白，不料在這樣的優勢上，民進黨的民調呈現，反感反而居冠，憲政大戰略必有嚴重須反省之處，若不調整前景堪慮。

林濁水今(29日)在臉書發文表示，三黨纒戰兩年，民眾對三黨反感都遠遠大於好感（戴立安民調），三黨俱敗，完全是歲末冬寒景象。迄今綠基本盤既遠大於藍更遠遠大於白；不料綠站在這樣的絕對優勢上，反感反而居冠！

至於賴清德，林濁水指出三家民調數據：

震傳媒，不滿47.4％；滿意43.4％。

台灣民意基金會：不贊同48.6％；贊同43.4％。

美麗島：不滿52.2％；滿意40.6％。

林濁水直呼，最驚人的是憲訴法、財劃法議題，三民調中表現的民意雖是對三黨各打50大板，但歸咎在綠的竟多於藍白！而大法官也一併犧牲了民眾的信賴感。無論如何，民進黨延續了兩年的憲政大戰略必有極為嚴重，必須反省之處，若不調整，前景堪慮！

網友表示「一直寫『竟、驚人、不料』等語，明明32：0」、「動用龐大國家機器操控媒體和司法，結果民調如此，看來台灣人的智商很高」。

