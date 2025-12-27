3水果不要空腹吃 營養師曝慘痛經驗：胃不適還冒冷汗

（示意圖／Pixabay）

補充適量水果有益健康，但不對的時間吃身體恐受罪！近日營養師吳映蓉分享自身慘痛經驗，與友人去泰式餐廳用餐吃下涼拌青木瓜，沒多久胃感到不適，還不斷冒冷汗，才發現自己可能因空腹吃了含有「蛋白質分解酶」的青木瓜導致。吳映蓉說明蛋白質分解酶的作用，也呼籲民眾在空腹時不要吃青木瓜、奇異果和鳳梨。

營養師吳映蓉近日在臉書粉絲專頁「吳映蓉博士營養天地」發文，她日前與友人於泰式餐廳用餐時，第一道料理是開胃菜青木瓜涼拌，她吃了幾口之後，突然感到胃部悶熱、灼痛，甚至開始冒冷汗，所幸返家及時服用胃藥後恢復。

吳映蓉指出，自己居然忘記空腹不能吃青木瓜，因為青木瓜中的天然酵素「木瓜蛋白酶」（Papain），屬於蛋白質分解酶，能軟化肉質，在烹飪上常用來醃肉，但對胃壁較薄或空腹食用時，會刺激胃黏膜，產生刺痛或灼熱感。她也列出其他含強效蛋白質分解酶的水果，包括奇異果的奇異果蛋白酶（Actinidin）與鳳梨的鳳梨蛋白酶（Bromelain），都可能造成類似不適。

為避免胃部受刺激，吳映蓉營養師提供4點食用建議，第一是避免空腹食用，應在餐後食用，讓酵素分解已攝取的蛋白質，而非直接作用於胃壁；第二則是選擇熟透水果，以木瓜為例，青木瓜酵素含量高、刺激性強，成熟轉黃的木瓜酵素及有機酸較溫和；第三就是這類水果加熱入菜更安全，蛋白質分解酶怕高溫，透過烹煮可降低刺激，例如鳳梨苦瓜雞湯、木瓜燉排骨等料理；最後就是應視自身胃況調整，若正處於胃炎、潰瘍或敏感期，建議暫緩食用，待胃部修復後再少量嘗試。

吳映蓉營養師強調，營養學中不存在絕對的「好」或「壞」食物，重點在於是否適合當下的自身狀態。她也幽默提醒自己「真的太大意了」，希望透過自身經驗，提醒胃部敏感的民眾注意食用方式，避免不必要的胃部刺激。

