3波冷空氣接力南下「大範圍降溫」 入冬首波大陸冷氣團來了

今天東北季風減弱，各地高溫回升，天氣風險資深顧問吳聖宇指出，明天（8日）、周四（11日）及周六（13日）有3波東北季風南下，但要到周六入夜後才會明顯變冷，強冷空氣將持續影響至下周二（16日）白天；氣象專家林得恩也說，周末的冷空氣可能達到大陸冷氣團等級，即台北測站測得14度以下低溫，屆時將出現大範圍顯著降溫。

吳聖宇今日在臉書表示，明天有東北季風增強南下，北部、東部轉雨，尤其北部山區、宜蘭一帶雨勢明顯，不過這波冷空氣強度有限，僅北台灣比較有感，白天高溫約降至21度，明晚至周二（9日）清晨空曠地區低溫下探15度，周二入夜後這波東北季風就會減弱，周四、五（11、12日）雖有一股東北季風南下，但強度依然很有限，不太有冬天的感覺。

吳聖宇指出，周六入夜後一波較強的東北季風南下，北部、東半部轉雨且會明顯變冷，下周日（14日）水氣減少，但也是這波冷空氣威力最強時刻，北部白天高溫降到16度，東部、南部也僅有20度左右，下周一（15日）清晨溫度降最低點，空曠地區跌到10度左右，要一直到下周二（16日）白天才會回暖。

林得恩也在臉書表示，周一、二受東北季風增強影響，環境水氣增加，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨機會，北部、東北部降溫明顯；周三（10日）起東北季風減弱，各地大致呈現多雲到晴的好天氣；下周日東北季再度風南下，強度有機會達到今年首波大陸冷氣團等級，將導致大範圍顯著降溫。

