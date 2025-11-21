3波東北季風接力南下！天琴颱風最快下週生成 專家1圖曝最新路徑

生活中心／朱祖儀報導

入秋最強冷空氣逐漸減弱，溫度漸漸回升，氣象專家賈新興表示，週末（22日、23日）除了迎風面有短暫雨，各地天氣都算穩定，但24日晚間至25日又有東北季風南下，且後續還有2波東北季風影響，天氣仍會偏涼。另外，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動，後續可能發展為「天琴颱風」。

賈新興指出，週末2天基隆北海岸、大台北東側山區及宜蘭仍有零星短暫雨，午後花東山區也有零星短暫雨，其他地區天氣大致算穩定，要留意的是，從下週到月底之前總共有3波東北季風南下。

賈新興表示，下週一（24日）晚間至25日有一波東北季風襲來，桃園以北及宜蘭要留意短暫陣雨，雖然天氣很快就轉乾，但緊接著27日又會迎來新一波東北季風；30日至12月1日還有第3波東北季風，從電腦預測看來，月底溫度可能會降得比較低，但東北季風實際強度仍須觀察。

賈新興曝未來降雨狀況。（圖／賈新興臉書）

此外，賈新興提醒，菲律賓東邊海面目前有一個熱帶擾動，須留意其後續發展，目前看來路徑應該會持續朝西邊前進，24，25日會逐漸接近菲律賓南邊，接著27至28日進到南海才有機會發展為「天琴颱風」，之後應該會往越南南部前進，對台灣天氣沒有太大影響。

