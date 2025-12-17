3波東北季風接力報到！未來一週天氣一次看

未來一週有3波東北季風報到，因此明天起北部、東半部地區會有明顯雨勢。（下雨示意圖） 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 未來一週有3波東北季風報到，對此，中央氣象署指出，第一波於今日增強，明天起北部、東半部地區會有明顯雨勢，19、20日東北季風減弱，但受到南方雲系影響，各地有局部短暫陣雨；第二波在21日增強，迎風面持續大雨，22日再減弱；第三波於23日報到，將持續影響至26日。

氣象署指出，第一波東北季風今日起增強，並於明日影響台灣，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有短暫雨，並有機會出現較大雨勢，花東、桃園以北、恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區維持多雲到晴的天氣；19、20日東北季風減弱，但受到南方雲系影響，各地有局部短暫陣雨。

21日第二波東北季風增強，22日雨區主要分布於桃園以北、東半部地區、恆春半島，有局部或零星短暫雨，且基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部較大雨勢發生機率，這波東北季風將於23日減弱，雨區略有縮小，但迎風面仍有降雨，宜蘭、花蓮有局部短暫雨，大台北山區、台東、恆春半島有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴的天氣。

第三波東北季風將於23日增強，並到26日都持續影響台灣，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，不過這次的東北季風降溫幅度不大，白天北部和東半部氣溫大致落在21至23度左右；氣溫回升時，氣溫約落在23至24度，低溫變化不大，約15至19度。

