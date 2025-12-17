3波東北季風接力！北東明起冷回1字頭 桃園以北耶誕灑冷雨

東北季風18日將帶來冷雨，以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較大，19日降雨範圍遍及全台，且未來1週共有3波東北季風接力影響，3地區3500公尺以上高山有降雪機會。

南方雲系將在本週末帶來水氣，降雨範圍擴大到全台，且中部以北和宜蘭3500公尺以上高山可能下雪。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，第1波東北季風從17日起轉強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭18日將有短暫雨，且雨勢偏大，桃園以北、花東與恆春有零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴。

雖然這波東北季風逐漸轉弱，但南方雲系在19日至20日北上，全台各地有局部短暫陣雨，且第2波東北季風會在21日增強，22日起影響天氣，桃園以北、宜花、恆春仍有局部短暫雨，其中又以基隆北海岸、宜蘭和花蓮局部雨勢較大，台東也有零星雨勢。

之後東北季風在23日轉弱，降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區和台東、恆春有零星短暫雨，中南部天氣多雲到晴。緊接著第3波東北季風預計在24日變強，降雨範圍擴及桃園以北、宜花、恆春，為局部短暫雨，台東仍有零星雨，其他地區還是多雲天氣。第3波將持續影響到27日，屆時桃園以北、宜花東、恆春半島都可能降雨，其他地區維持多雲的天氣。

未來1週有3波東北季風變化，中南部需注意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，受東北季風影響，北部、宜蘭地區白天溫度變化頻繁，未來1週低溫在15度至19度、高溫21度至23度，東北季風影響之外的時間可回溫到23度至24度。中南部在南方雲系影響期間19日至20日略有降溫，高溫降到21度至23度，其他時間則有25度至29度，需留意日夜溫差大。

此外，中南部在18日有機會出現局部霧或低雲，19日至20日中部以北、宜花3500公尺以上高山則有降雪機率。

