3波東北季風接力！「這2天」全台有雨 雨最劇時間曝光

生活中心／張尚辰報導

今（16）日各地大多為晴到多雲的天氣。氣象專家賈新興表示，19日（週五）至20日（週六）下午開始，因為受到西南水氣移入的影響，部分地區有局部雨。其中，週六天氣較差，台中以南、花蓮、台東雨勢較多。

賈新興今日在YouTube頻道發布影片，指出未來10日天氣將陸續受到3波東北季風的影響，明日午後至18日（週四），受微弱東北季風影響，北北基、宜花東轉有局部短暫雨。

19日下午起受西南水氣移入影響，竹苗以南山區、嘉義以南及花東轉有局部雨；20日白天全台有雨，午後竹苗以北轉多雲，其他地區仍有短暫雨。21日（週日）至22日（下週一），受微弱東北季風影響，21日新竹以北及宜蘭有局部雨；22日桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，苗栗及花東山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，23日（下週二）午後，北海岸至基隆和宜蘭有零星短暫雨；24日（下週三）至25日（下週四）受東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。

另外，賈新興預測，12月下旬至1月下旬，宜蘭降雨仍偏多，但是氣溫仍以略偏暖的機率較高。

