「3波東北季風」接力報到！專家揭「全台轉雨」時間點

中央氣象署指出，今天（18日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間；氣象專家賈新興也提醒未來10天將連續受到3波東北季風影響，首波在今天、明天（19日）報到，19、20日全台轉有雨。

賈新興揭未來10天的天氣型態。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，將有連續3波東北季風報到。（圖／翻攝自賈新興臉書）

氣象專家賈新興在臉書點出未來10天的天氣重點，將有連續3波東北季風報到，今天至明天（18至19日）、週日至下週一（21至22日）、下週三至下週四（24至25日），並提醒天氣變化快速，東北季風影響期間，受西南水氣移入影響，大致全台有雨，但各地開始降雨的時間不同，雨勢從宜花東、鵝鑾鼻一帶開始，接著高屏、各地轉為有雨。賈新興預估24日至25日受偏強東北季風影響，桃園以北、宜花轉有局部短暫雨，台東也有零星短暫雨。

18日上午6點全台各地低溫圖，低溫在15至20度之間。（圖／翻攝自氣象署臉書）

除了迎來雨勢之外，空氣品質方面也要留意，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，18日東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

