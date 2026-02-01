3流浪犬闖新北棒球場！外野手慘被咬傷 動保處啟動捕抓調查機制

新北市新莊瓊林棒球場舉辦業餘棒球賽，過程中卻兩度清空板凳，原因是有流浪狗闖入球場咬傷一名外野手。對此，有目擊民眾發文痛批，如果今天被咬的是老弱婦孺該怎麼辦？對此，新北動保處也緊急回應。

新北市新莊瓊林棒球場在1月31日上午舉辦業餘棒球賽，沒想到比賽過程中卻有3條流浪狗闖入，引發騷動。且還有一名外野手遭犬咬，儘管他穿著長褲，小腿仍被流浪狗尖銳的犬齒咬出長長一道傷口，事後球員也緊急前往醫院施打破傷風疫苗。

廣告 廣告

其中一名球員遭狗咬傷，送醫施打破傷風疫苗。圖／台視新聞

對此，動保處表示，目前已經啟動捕捉及調查機制，釐清狗狗是否有飼主飼養，若是飼主管理不當將依法裁罰，流浪狗則會抓捕進行收容，只盼不要再有人受傷。

新北／賴心怡、楊文豪 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

才地質鑽探... 新北萬里路旁「溫泉水狂噴」

新北新店慈濟醫院火警 急診室廁所疑遭縱火

新北消防局師徒制授業儀式 培育新世代英勇消防員