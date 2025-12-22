3漁船載「百萬包私菸」闖興達港 橋檢出動緝毒犬登船查扣「破億私菸」起訴5人

橋頭地檢署破獲大型私菸走私案。（圖／橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署破獲大型海上私菸走私案，「金佶利29號」船長張明富、「金佶利27號」船長陳佑男及「全豐滿號」船長夏天文等5人，涉嫌利用3艘漁船於2025年8月間前往公海及領海外海接駁未經許可輸入的私菸，並於8月27日陸續駛入高雄市茄萣區興達漁港停靠卸貨。專案小組持搜索票查獲3艘漁船及1輛貨車，當場扣得未申報私菸共計101萬2150包，包含紙菸81萬7130包、加熱菸19萬5020包，市價約新台幣1億元。全案偵查終結後，檢方於16日依違反《菸酒管理法》起訴5人。

橋頭地檢署檢察長張春暉接獲情資後，指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮海巡署、警方等單位組成專案小組追查。經查，5人分工明確，由3名船長分別駕駛漁船前往公海及領海接駁私菸，另由賴姓男子負責指揮調度接應車輛，並指揮林姓女司機駕駛貨車至現場載運私菸。

查扣3艘漁船及貨車，起出逾101萬包私菸，市值破億。（圖／橋頭地檢署提供）

專案小組掌握走私動向後，於8月28日凌晨見時機成熟同步行動，海巡人員背負緝毒犬登船進入船倉密室搜索，當場查獲涉案人車及大批私菸。

檢方表示，張明富等5人涉犯《菸酒管理法》第45條第2項輸入私菸罪嫌，依法提起公訴，並就扣案私菸向法院聲請宣告沒收。

張春暉呼籲，民眾切勿貪圖便宜購買來路不明私菸，走私菸品未經檢驗、製造品質低劣，成分來源不明，恐對健康造成嚴重危害，且缺乏合法經銷管道，消費者權益難以保障。檢方將持續與海巡等單位合作，強力掃蕩走私私菸等不法行為，以維護民眾健康與社會秩序。

海巡人員背負緝毒犬登船查緝。（圖／橋頭地檢署提供）

