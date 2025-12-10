3版本《宗教基本法》恐違憲 劉世芳：9成諮詢委員籲審慎研議

內政部長劉世芳。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（10）日審查三份《宗教基本法草案》，分別由民進黨立委許智傑等38人、國民黨立法院黨團，以及國民黨立委葉元之等18人提出。內政部於會中提交書面報告並於會前受訪強調，三個版本均可能造成重大違憲問題，不僅與現行超過25項法律牴觸，甚至可能使宗教自由凌駕其他自由權利，形成類似「宗教治外法權」的危險格局，宗教界多數也認為不宜倉促立法。

劉世芳指出，中華民國憲法的核心價值之一即是保障人民宗教自由。話鋒一轉，她說，「我們研讀後發現，3個版本裡都有可能與現行的法律產生牴觸，超過25項以上。」

她進一步透露，內政部已向宗教諮詢委員會諮詢意見，委員多數明確表達對立法進度的保留態度。「我們問過宗教諮詢委員，大概有九成以上都認為需要審慎研議，不宜貿然通過。」

內政部在今日提供委員會的書面報告中指出，全球多數國家並未立名為「宗教基本法」的專法，而是以憲法直接保障宗教自由，再透過一般法律規範；我國憲法與司法院釋字第490號、573號也已明確界定宗教自由的範圍與國家介入的界線。報告強調，既然宗教自由已有憲法層級保障，若再另立基本法，恐造成法律位階錯亂與疊床架屋。

內政部並點出三版本草案的共同問題，其中最根本的，是均未清楚定義「宗教」與「宗教團體」的範圍，可能使尚未登記或未正常運作的團體也納入保護，導致既有寺廟管理、財團法人制度、人民團體法等法律發生全面紊亂。

此外，國民黨團與葉元之版本在立法目的中設計「宗教自由優於其他法律」的效果，要求其他法律不得妨害宗教自由，使得宗教行為一旦與土地利用、動物保護、稅制、噪音、教育、交通、消防等超過25部法律衝突時，國家可能無法依法處理，形成宗教優位於整體法治的結果。

報告也指出，草案中對宗教行為自由的保障過度擴張，列舉大量行為皆不得限制，加上宗教團體得以「自主規範並管理自身事務」，等同排除國家監督。一旦團體主張屬於宗教內部事務，外部將無從介入，恐形成治外法權。更進一步地，若宗教團體主張放生、賽神豬、燒紙錢、鞭炮、廟會等活動是基於教義或傳統，依草案規範將不得限制，等於把所有與宗教沾邊的公共議題都排除在法規範圍之外。

內政部亦提醒，草案將宗教立法權完全收歸中央，恐違背憲法保障的地方自治精神，因現行「地方制度法」已明定宗教輔導為地方自治事項。若中央全面接管，將使地方政府喪失原有的治理能力。

報告表示，宗教事務諮詢委員會多數宗教代表普遍認為，目前推動宗教基本法既無迫切性，也尚未取得宗教界共識，且宗教團體本身也必須在法律下負起相應責任，不應以宗教自由為名侵害他人權利，以免導致社會對宗教產生誤解與汙名化。

內政部最後強調，政府向來依憲法與兩公約保障宗教自由，但為避免破壞法治架構，不宜另立宗教基本法。反之，政府將持續研議宗教團體法、宗教法人法等能真正解決寺廟登記、財務、土地及法律地位問題的制度改革，作為回應宗教界需求的最大公約數。

