3生肖下週要發了！事業愛情兩得意 再迎貴人

3生肖下週受到宇宙能量場加持，鴻運當頭。（示意圖／Pexels）





準備好發財了嗎？下週開始隨著星象推移，《搜狐網》指出，有3生肖下週受到宇宙能量場加持，將迎來「困境消散、貴人到位、事業與愛情同步提升」的好運氣，可望在年底取得亮眼成果。

生肖虎

屬虎者向來在領導力、協調能力以及決斷力方面表現強勢，下週職場表現將脫穎而出，主動站出來承擔任務，迅速整合資源，促成重要合作，更有望藉此獲得主管提拔。

感情運方面，屬虎者在下週魅力值提升，單身者在聚會、活動或工作場合中，易遇到志趣相投的對象；已有伴侶者則在互動中獲得更多理解與支持，關係升溫。

同時，屬虎下週貴人運勢明顯回升，相關人脈、推薦機會或職涯資源將主動靠近，有助事業格局擴展。

生肖兔

屬兔者細膩的觀察力與溫柔處事風格，下週的表現將受到上司與同事看見，工作中原本棘手的問題，有望透過溝通方式化解團隊矛盾，藉此得到主管信任、同事支持，進而獲得合作或升遷契機。

感情方面，屬兔者個人魅力增強，單身者有機會在閱讀空間、藝術場域或朋友聚會中遇見契合對象；已有伴侶者將在日常相處中，將感受到更多體貼與默契，關係穩定。

貴人方面，屬兔者在下週人脈活躍度提升，推薦、介紹與合作提案將接踵而至，有助擴大職涯選擇。

生肖雞

屬雞者生性幽默，思路清晰，言語具有感染力為其強項。在下週在演講、簡報、提案以及客戶洽談等領域，均能展現優勢，容易促成合作或達成交易。

在職場運作中，屬雞者亦能成為團隊溝通樞紐，有望因效率提升、成果可見，進而獲得獎金、加薪或專案負責機會。若有經營副業，如內容創作、直播或社群傳播，下週亦有機會迎來曝光或將流量變現。

感情方面，屬雞者的親和力與表達能力提升，使桃花運同步增加。單身者易在聚會和工作場合吸引新朋友關注，伴侶關係更加深情感連結。

