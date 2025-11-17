3生肖有望年底暴富！屬龍年終飆3倍「想窮都難」

生活中心／倪譽瑋報導

把握年底機會！根據《搜狐網》的生肖運勢專欄，屬龍、猴、蛇者，從現在到過年期間，正財偏財雙爆發，可能是在工作上加薪、年終加倍，或是投資的股票漲了，建議可以積極爭取機會，但不宜衝動投資，如把握得當有望「存款翻十倍，想窮都難」。

生肖龍：財星高照，財富翻倍

屬龍人年底財運全面爆發，年終獎會是預期的2到3倍、資也可能在年底前突然上調；偏財方面，投資的股票、基金開始大漲，之前佈局的理財產品迎來豐收期；如果是自己做生意，年底可能談成大案子，獲得豐厚收益。建議年底前別亂花錢，可把賺到的錢分成三份，一份投資穩健理財、一份用於自我提升、一份存起來當「財富種子」。

生肖猴：橫財不斷，偏財運佳

屬猴人年底買彩券容易中獎，可能隨手買刮刮樂就中幾千元、公司尾牙抽獎直接抱走頭獎；如果有副業，像是個人自媒體帳號、兼職設計、訂單等，可能有望月入3到5萬。建議中獎或其他收益「別太高調」財不外露才能讓好運持續更久；而有富業者，爭取做大做強「變成主業」。

生肖蛇：貴人送財，迎雙豐收

屬蛇人年底有望遇到生命中的貴人，可能是行業前輩主動提供合作機會，或者是遇到「大佬」交談後直接獲得了高薪兼職，在事業上薪資待遇有望水漲船高；另外，在投資方面也有所獲，例如精準買股票、基金、數位貨幣，可能使年底時存款翻倍。建議主動與人交流，貴人可能就在某些場合；另外，要把投資眼光放長遠，別被短期波動影響。

