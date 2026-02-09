3生肖藉「超強共情力」賺大錢！肖羊貼心變商機

記者高珞曦／綜合報導

在科技發達的現代，冰冷的AI幾乎可以代替人力執行各種任務，然而有3個生肖的族群，卻因天生共情力細膩且豐富，在科技時代找到屬於他們的賺錢機會。

命理專家雲蔚老師點名生肖蛇、兔、羊憑藉超強共情力，開闢出最懂人心的賺錢之路。（示意圖／取自pexels）

清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，生肖蛇、兔、羊天生情感豐富，淚點又低，儘管可能會有「玻璃心」，但也因為這份難能可貴的共情力，讓他們常能創造出動人作品，或是提供最極致的服務，可說是「以情致富」的幸運兒。

TOP3 生肖蛇

別看他們外表有些高冷，其實內心戲超級豐富！他們的敏感屬於「洞察型」，一眼看破謊言並找到真相，因此肖蛇的致富秘技就是對人性的深刻理解，他們具有「引路人」的特色，善於將複雜又難以言喻的情感轉化成文字或商業策略等，抓住核心關鍵一擊致命，賣的可不是普通商品，是來自靈魂深處的共鳴。

廣告 廣告

TOP2 生肖兔

他們對周遭氣氛的變化非常敏感，一雙眼睛像是能看透人心，只要對方眉頭一皺，他們就會發現事情不對勁之處。這項特質讓肖兔常能提前一步發現客戶需求，哪怕對方還沒開口，他們就已經「貼心的」擬好解決方案，無論是設計、策劃或是看重美感的職業，憑藉自己對「美」、「感受」上的敏銳度，也使他們能夠成功緊抓財富。

TOP1 生肖羊

屬羊的人千萬別覺得愛哭、情緒化是缺點，在這個事事講求體驗的時代，他們柔軟且細膩的心思簡直就是「行走的印鈔機」！由於天生具備超強共情力，若從事藝術創作、服務業或心理諮詢等領域的職業，都用不到推銷話術，就能呈現直擊心靈的作品，或是讓人感動到想哭的貼心服務。當他們對人群的關懷轉化成產品，可讓別人對他們的信任感變成各種商機。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

春節紅包戰！阿里千問AI砸130億請喝奶茶 9小時破千萬訂單

威力彩飆11.5億！台彩揭「AI實戰結果」

大同董事長信心喊話！整合3大資源 推公司邁向科技舞台