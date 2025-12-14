3生肖要翻身了！命理師點名：逆轉局勢、成功轉運

命理老師湯鎮瑋近日在臉書指出，2026有三個生肖運勢明顯走強。（示意圖／Pixabay）





時間流逝很快，2025年進入最後倒數，命理老師湯鎮瑋近日在臉書指出，2026年為丙午馬年，有三個生肖運勢明顯走強，有機會擺脫2025年的低潮。只要掌握自身優勢、避開弱勢領域，新的一年將有望逆轉局勢、成功轉運。

2026丙午馬年三個運勢明顯走強的生肖有？

第一名：生肖豬

湯鎮瑋表示，2026年轉運榜首為生肖豬。歷經2025年正沖太歲的動盪後，新的一年將迎來紫微星與龍德星加持，整體運勢逐漸回穩。過去因理念不同而受阻的合作關係，將有機會在2026年解凍，事情重新上軌道，心境也隨之改善。

不過，若2025年仍有未完成的課題，202年務必要耐心補齊，不僅能獲得身邊人的肯定，也會因此開啟更多發展機會。財運、事業與感情走向將逐步明朗，湯鎮瑋提醒，生肖豬這一年必須全力衝刺，積極行動是成功的關鍵。

第二名：生肖虎

湯鎮瑋指出，生肖虎在2026年火馬年屬於三合之年，事業與財運皆有轉機。雖然變動較多，但這種忙碌反而能帶來成就感，只要把握得宜，收穫可期。

他提醒，屬虎的朋友切忌貪多求快，機會來臨時應先衡量自身能力，專注品質與口碑，才能讓好運持續累積。建議事前做好規劃與評估，寧可專精深耕，也不要樣樣嘗試卻流於表面。2026 年適合在本業站穩腳步後，發展第二專長，正財運表現亮眼。

第三名：生肖羊

湯鎮瑋說明，生肖羊在2026年逢六合年，更容易找到人生方向，也有助於確認適合自己的工作。過去因忙碌勞累而迷失目標，新的一年心態將逐漸調整，許多放不下的事情，也能慢慢接受。

不過，他特別提醒，2026年對生肖羊而言，「照顧身心靈」是最重要的課題，需留意病符星影響，避免舊疾復發或老毛病上身。學會轉念、放下執著，少為無關緊要的事煩心，反而能成為人生一次重要的成長與突破。

