3生肖迎轉機！1月下旬「運勢反彈」快把握機遇

下半月開始，有3生肖將明顯感受到運勢反彈。（示意圖／Pexels）





不知不覺將進入1月下旬，若您覺得怎麼努力都覺得不太順，別急！從下半月開始，有3生肖將明顯感受到運勢反彈，不只卡住的事物開始動起來，生活也會慢慢回到軌道上。

生肖馬

屬馬的朋友在月初可能感覺特別憋，想衝一把卻找不到突破口，很多計畫只能先放著觀望。進入下半月後，情況開始反轉，工作上有機會接觸新專案，或被拉進更核心的團隊；副業、合作方面，以及先前沒下文的事情也可能突然有了回音。

事實上，屬馬者這些機會其實並非偶然，而是之前累積的人脈與實力，在這個時間點開始發酵，建議遇到機會時不妨果斷一點，不用等到「萬事俱備」才行動，很多路都是邊走邊調整出來的，多和同業前輩交流，往往能在聊天中得到關鍵資訊。

生肖羊

屬羊的朋友在1月前半月，容易有種什麼事都得自己扛的感覺，想求助卻不知道該找誰。進入下半月後，這樣的狀況會逐漸改善，貴人悄悄現身，可能是一位許久未聯絡的朋友，剛好分享了你需要的職場建議，也可能是同事在關鍵時刻點出你忽略的細節，讓卡關的工作順利推進，甚至是生活圈裡的熟人，給了實際又中肯的建議。

廣告 廣告

提醒屬羊的朋友，遇到幫助記得真誠道謝，也要願意把困惑說出口，善意往往就是在這樣的互動中延續。

生肖猴

屬猴的朋友在月初可能被雜事追著跑，事情不算多，卻總覺得忙到喘不過氣，還容易為小問題反覆糾結。下半月開始，這樣的混亂感會慢慢退去，許多原本想不通的事，也會隨著資訊到位而變得清楚。

此外，屬猴者不論是財務安排、工作進度，還是人際間的小誤會，都有機會在這段時間一一解開。建議試著列出待辦清單，按照輕重緩急處理，每天花點時間回顧進度，不但能減少焦慮，也能看見自己的實際成果。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

淑麗氣象／17縣市低溫特報！連凍3天成今冬最大挑戰

獨家／邀大家「存我的載具」男po兩天獲逾百張才憂惹禍

帳單信封是回收還垃圾？丟錯最高罰6000元

