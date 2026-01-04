3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶

【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、虎、豬，馬年即將大翻身，擺脫去年的陰霾，尤其屬豬者不能再偷懶，要動起來、好好衝刺。

湯鎮瑋老師在臉書指出，2026年逢丙午馬年，這3個生肖運勢還不錯，所以今年要加把勁，讓自己可以轉運大成功。



●第3名：生肖羊

2026年逢「六合」年，代表比較可以找到人生的一些方向，包括找到適合的工作，或是有些事情原本想不開的，後來也接受了，「其實有時候不是說你真的想開了，而是習慣了某些事情」，去習慣和接受，其實也是一件好事。



2026年可以檢視自己的身心靈狀態，放下過去不開心的事情，先養好身心靈才是重點，因為2026要特別注意有一顆像「病符星」，雖然運勢在前3名，可是這顆病符星，也會帶給來舊疾復發、老毛病纏身的感覺，會覺得很辛苦



建議2026要注意健康問題，不必再花時間煩惱其他事情，先顧好身心靈，一切都好，轉念、放下執念都是2026年最大的功課，也會讓人生最大躍進。



●第2名：生肖虎

2026是「三合入坐」之年，無論是工作或財運，是轉機和尋找到機會的一年。當大環境有比較多的變動，可是對屬虎者而言，會感覺好像開始有點動起來，有一種忙碌的感覺，這個忙碌會帶來一些成就感。



切記「不要貪多嚼不爛」，因為有時候機會來，要先量力而為，做自己能力範圍能做的事，才可以真正掌握到品質，口碑做得好，人家自然會給予更多機會。可是如果什麼都想做、什麼都想衝，到後面很容易衝過頭或品質沒顧好，可能因此導致後續的機會流失。



在忙碌過程當中，一定要先有智慧或有規劃性的，例如把行事曆上的事項做好，任何項目都花時間去評估，寧可做得專精，也不要多而不精。總而言之，2026年事業會越來越突破，在工作上得到正財，也可以花時間去學習，像是斜槓人生、學習第二專長，好好努力會得到還不錯的收穫。



●第1名：生肖豬

2025年是正沖太歲的一年，2026年是紫薇跟龍德星來入座，在2025年可能有一些工作或合作上的理念不同，甚至有時候會帶來壓力，想要突破卻無法突破，不過2026年反而突破一些僵局，或是誤會被化解，掌握到自己有回歸的感覺，「感覺自己好像明朗了，心情有變好了」。



新的機會來的時候，很考驗自己有沒有耐心去完成面臨到的功課，假設2025年有一些功課未完成，那2026年應該有耐心去完成之後，不僅可以得到別人的認同，會因此而觸發更多不同的機會，更能往成功的路邁進。



屬豬的朋友有一種回歸了，財運、事業、愛情都有個水落石出或是著落的感覺，呼籲2026年不能再偷懶了，一定要好好衝刺，不要想說安逸、爽爽過生活，是動起來的重要時刻，不見得要用力，但積極和努力是成功基本的條件。



